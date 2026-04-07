Fulgy, fiul Clejanilor, s-a baricadat în casă și a amenințat că își face rău. A fost nevoie de intervenția negociatorilor

Fulgy, fiul Clejanilor, a fost protagonistul unui incident tensionat, luni seară, în Sectorul 3 al Capitalei, după ce s-a baricadat în locuința sa și a amenințat că își va face rău, a anunțat Poliția. Situația a creat panică în clădire, iar autoritățile au intervenit rapid pentru a preveni orice pericol, inclusiv sistarea furnizării gazului de către echipele companiei de distribuție.

Potrivit Poliției Capitalei, sesizarea a fost primită în jurul orei 23:00 prin apel 112, care anunța că un bărbat pune în pericol propria viață și pe cea a altor persoane. La fața locului au ajuns imediat mai multe echipaje de poliție, constatând că bărbatul refuză să coopereze și s-a izolat în locuință.

Surse apropiate anchetei au confirmat că bărbatul implicat este Fulgy, iar incidentul a fost însoțit de declarații alarmante postate în direct pe rețelele de socializare, în care ar fi amenințat că ar putea arunca imobilul în aer.

Pentru a reduce riscul, reprezentanții companiei de gaze au întrerupt imediat alimentarea în clădire. În paralel, poliția a trimis la fața locului negociatori specializați care au încercat să-l convingă să renunțe la gestul său. După discuții nereușite și având în vedere pericolul iminent, polițiștii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au pătruns în locuință și l-au imobilizat rapid, fără a-i provoca răni.

Bărbatul a fost preluat de echipele medicale și transportat la o unitate de specialitate, fiind declarat în afara oricărui pericol.

„Persoana a fost depistată în dormitor, în afara oricărui pericol și fără a prezenta urme de violență. Bărbatul a fost preluat de echipajele medicale specializate, fiind transportat și internat într-o unitate medicală de profil”, au spus oamenii legii.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, iar polițiștii din Secția 11 analizează faptele sub aspectul infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.