Fulgy, fiul Clejanilor, s-a baricadat în casă și a amenințat că își face rău. A fost nevoie de intervenția negociatorilor

Fulgy, fiul Clejanilor, a fost protagonistul unui incident tensionat, luni seară, în Sectorul 3 al Capitalei, după ce s-a baricadat în locuința sa și a amenințat că își va face rău, a anunțat Poliția. Situația a creat panică în clădire, iar autoritățile au intervenit rapid pentru a preveni orice pericol, inclusiv sistarea furnizării gazului de către echipele companiei de distribuție.

Fulgy, fiul Clejanilor, s-a baricadat în casă

Potrivit Poliției Capitalei, sesizarea a fost primită în jurul orei 23:00 prin apel 112, care anunța că un bărbat pune în pericol propria viață și pe cea a altor persoane. La fața locului au ajuns imediat mai multe echipaje de poliție, constatând că bărbatul refuză să coopereze și s-a izolat în locuință.

Poliție/ Sursa foto AI

Surse apropiate anchetei au confirmat că bărbatul implicat este Fulgy, iar incidentul a fost însoțit de declarații alarmante postate în direct pe rețelele de socializare, în care ar fi amenințat că ar putea arunca imobilul în aer.

S-au întrerupt gazele în toată clădirea

Pentru a reduce riscul, reprezentanții companiei de gaze au întrerupt imediat alimentarea în clădire. În paralel, poliția a trimis la fața locului negociatori specializați care au încercat să-l convingă să renunțe la gestul său. După discuții nereușite și având în vedere pericolul iminent, polițiștii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au pătruns în locuință și l-au imobilizat rapid, fără a-i provoca răni.

Copiii lui Meghan și Harry, expuși masiv de părinți, într-o nouă încercare de a-și reface imaginea
ANM dă avertizări de ninsori și ploi, în Săptămâna Mare. Aproape toată țara, afectată
Fulgy

Fulgy. Sursa foto EVZ

Fulgy a fost dus la spital

Bărbatul a fost preluat de echipele medicale și transportat la o unitate de specialitate, fiind declarat în afara oricărui pericol.

„Persoana a fost depistată în dormitor, în afara oricărui pericol și fără a prezenta urme de violență. Bărbatul a fost preluat de echipajele medicale specializate, fiind transportat și internat într-o unitate medicală de profil”, au spus oamenii legii.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, iar polițiștii din Secția 11 analizează faptele sub aspectul infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

11:29 - Copiii lui Meghan și Harry, expuși masiv de părinți, într-o nouă încercare de a-și reface imaginea
11:24 - Inundații devastatoare în sudul Rusiei: cinci morți și mii de evacuați
11:22 - Meta, acuzată că ar influența alegerile din Ungaria. Susținătorii lui Viktor Orban acuză că le sunt limitate postările
11:05 - Ucraina a propus Rusiei un armistițiu energetic. Zelenski a cerut ajutorul americanilor
10:53 - ANM dă avertizări de ninsori și ploi, în Săptămâna Mare. Aproape toată țara, afectată

Greșeala pe care o fac mulți români în Săptămâna Mare. „Nu totul e să iei Lumina Sfântă”
Fost ministru de Externe al României: Domnul Bolojan nu înțelege ce spune. Și știe că nu înțelege
Marea dilemă în privința imprevizibilului Donald Trump. Ce va face președintele SUA după mesajul isteric?
