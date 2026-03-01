Fulgy, Salam și Ioniță de la Clejani, reuniune de clasă. Au vorbit despre droguri și întoarcerea lui Fulgy

Florin Salam face acuzații grave într-un live pe tiktok în care a intrat alături de Fulgy și Ioniță de la Clejani. Artistul spune că cineva a încercat să îl drogheze la un eveniment.

Manelistul face acuzații șocante în mod public. Într-un live pe tiktok alături de Ioniță și Fulgy de la Clejani, acesta a explicat că cineva a încercat să îl drogheze.

”Aseară am fost la o cântare, m-a dus Roxana la spital să-mi facă o injecție ca să cânt la oamenii aceia. Și acolo am cântat frumos, la câteva familii, iar a patra familie a vrut să-mi dea droguri mie. Care eu nu mai am voie. Și eu până mor vreau să fiu așa cum sunt”, a spus interpretul.

Pe de altă parte, Salam pare să fie dispus să facă orice compromis pentru ca băiatul Clejanilor să se întoarcă în România. E dispus să le cânte gratis tuturor celor pe care Fulgy i-a cam supărat. ”Vino acasă și stai cu mine aici în două camere. Vino încoa că dormi cu mine și Mariuța. Vino acasă înainte să te omoare pe tine.

O să cer eu iertare în fața tuturor și o să le cânt 50 de nunți gratis de la început până la sfârșit. Și ce crezi că tot nu pierdem, că tot facem bani din dedicații. Vino acasă că cine mă iubește pe mine te iartă. Eu am scăpat de moarte, ești băiatul meu”, a spus Florin Salam.

Ba chiar și băiatul Clejanilor a explicat că și-ar cere scuze dacă ar considera că ajută la ceva. ”Eu îmi cer și scuze, dacă e cazul, dar nu cred”, a spus Fulgy. Scuzele însă nu-l ajută în dosarele penale instrumentate împotriva lui.