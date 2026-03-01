Actualitate

Fulgy, Salam și Ioniță de la Clejani, reuniune de clasă. Au vorbit despre droguri și întoarcerea lui Fulgy

Comentează știrea
Fulgy, Salam și Ioniță de la Clejani, reuniune de clasă. Au vorbit despre droguri și întoarcerea lui FulgyFlorin Salam. Sursa foto Captură video
Din cuprinsul articolului

Florin Salam face acuzații grave într-un live pe tiktok în care a intrat alături de Fulgy și Ioniță de la Clejani. Artistul spune că cineva a încercat să îl drogheze la un eveniment.

Salam, aproape de patima drogurilor, din nou

Manelistul face acuzații șocante în mod public. Într-un live pe tiktok alături de Ioniță și Fulgy de la Clejani, acesta a explicat că cineva a încercat să îl drogheze.

”Aseară am fost la o cântare, m-a dus Roxana la spital să-mi facă o injecție ca să cânt la oamenii aceia. Și acolo am cântat frumos, la câteva familii, iar a patra familie a vrut să-mi dea droguri mie. Care eu nu mai am voie. Și eu până mor vreau să fiu așa cum sunt”, a spus interpretul.

Ce sacrificii e dispus să facă pentru Fulgy

Pe de altă parte, Salam pare să fie dispus să facă orice compromis pentru ca băiatul Clejanilor să se întoarcă în România. E dispus să le cânte gratis tuturor celor pe care Fulgy i-a cam supărat. ”Vino acasă și stai cu mine aici în două camere. Vino încoa că dormi cu mine și Mariuța. Vino acasă înainte să te omoare pe tine.

Țări din Europa care și-au creat propria monedă digitală. În paralel cu criptomonedele, se dezvoltă un alt mecanism care are succes
Țări din Europa care și-au creat propria monedă digitală. În paralel cu criptomonedele, se dezvoltă un alt mecanism care are succes
Ce vrea Trump cu atacul din Iran
Ce vrea Trump cu atacul din Iran
Fulgy

Fulgy. Sursa foto EVZ

O să cer eu iertare în fața tuturor și o să le cânt 50 de nunți gratis de la început până la sfârșit. Și ce crezi că tot nu pierdem, că tot facem bani din dedicații. Vino acasă că cine mă iubește pe mine te iartă. Eu am scăpat de moarte, ești băiatul meu”, a spus Florin Salam.

Fulgy dispus să își ceară scuze

Ba chiar și băiatul Clejanilor a explicat că și-ar cere scuze dacă ar considera că ajută la ceva. ”Eu îmi cer și scuze, dacă e cazul, dar nu cred”, a spus Fulgy. Scuzele însă nu-l ajută în dosarele penale instrumentate împotriva lui.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:56 - Țări din Europa care și-au creat propria monedă digitală. În paralel cu criptomonedele, se dezvoltă un alt mecanism c...
23:51 - Meci din LaLiga oprit în urma activării protocolului anti-rasism
23:43 - Ședință de urgență la Guvern pentru românii din Orientul Mijlociu. Oana Țoiu: Toți sunt în siguranță
23:37 - Mazilirea celui mai cultivat și mai instruit lider comunist
23:26 - Ce vrea Trump cu atacul din Iran
23:25 - Germania, Franța și Regatul Unit, dispuse să atace în Iran. Trump: Războiul din Iran, datoria și povara unui popor li...

HAI România!

Ce mănâncă, de fapt, patrupedul tău? | Dr. Gianina Răsvan Șoltz invitul lui Liviu Harbuz
Ce mănâncă, de fapt, patrupedul tău? | Dr. Gianina Răsvan Șoltz invitul lui Liviu Harbuz
Liviu Mihaiu deschide mintea orașului: Premieră „Condamnați la Cultură”
Liviu Mihaiu deschide mintea orașului: Premieră „Condamnați la Cultură”
Bine ați venit pe canalul oficial HAI România! (Hub.Actual.Info România! )
Bine ați venit pe canalul oficial HAI România! (Hub.Actual.Info România! )

Proiecte speciale