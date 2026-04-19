Monden

Cum a luat Florin Salam 7.000 de euro pe un sandviș. Ce l-a făcut pe manelist să ceară atâția bani

Florin Salam. Sursa foto Captură video
Florin Salam a povestit o întâmplare mai puțin cunoscută publicului larg când a cerut 7.000 de euro pe un sandviș pregătit de el. Motivul pentru care a cerut aceasta sumă colosală este unul halucinant.

Interpretul a povestit cum a stat situația legat de cel mai scump sandviș, probabil din lume. ”Eram la o nuntă, unde nu am știut atunci când am luat nunta ce fel de obicei e acolo. Cum sunt programele așezate de oameni. Am ajuns la acea nuntă, unde am luat foarte mulți bani, foarte mulți bani, eram foarte fericit.

Florin Salam. Sursa foto: Youtube

Dar când am ajuns acolo și ne-am pus să cântăm toată trupa și eu, nu am făcut nicio pauză decât când s-a luat darul. Vreo 8 ore nu am mers nici la toaletă până nu s-a luat darul. Deci nicio pauză”, a povestit manelistul.

Iar când au mers în sfârșit în pauză, și-a făcut acel sanviș. ”Și am făcut pauză atunci și în timpul ăla am zis să merg la toaletă și să mănânc ceva. Și m-am dus repede la toaletă, ne-am întors, am zis să facem un sandviș să băgăm ceva la ghiozdan. Și mi-am luat de pe grătar, am pus la repezeală niște lucruri și aud: să vină Florin Salam că nu dă nașu darul fără o strofă.

Abia apucasem să iau o gură din el și mi se părea așa dulce sandvișul ăla. Și am fugit să fac o strofă că nu dădea nașul darul. Nu ar fi dat darul. Apoi cât i-am cântat, că nu a fost doar o strofă, m-am întors înapoi, sandvișul ia-l de unde nu e”, a mai explicat cântărețul.

Practic când s-a întors s-a declanșat nebunia. ”Eu eram și nervos am început să întreb care mi-a luat sandvișul. Nimeni nu recunoștea. M-au luat niște nervi, cum mă?! Mi-ați mâncat sandvișul.

Și mi-au zis că merg să facă altul, ce să facă?! că nu mai avea același gust. Se știe, de dimineață vorbim. De dimineață le-am spus că 7.000 de euro e paguba. Și m-au întrebat de ce costă așa mult? Pentru că era sanviș de firmă. Am aflat după doi ani cine mi-a mâncat sandvișul”, a încheiat manelistul.

