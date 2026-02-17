De ce l-a supărat Betty pe Florin Salam. Au ajuns să aibă certuri pentru că a călcat pe urmele tatălui său

Florin Salam s-a declarat îndurerat de faptul că fiica lui a cântat pe la nunți. Acesta a explicat faptul că motivul principal este modalitatea în care sunt tratați lăutarii la astfel de evenimente.

Artista și tatăl ei au participat la o emisiune cu un detector de minciuni. Iar când a venit vorba despre cântatul la nunți, Florin Salam nu s-a ferit să recunoască că nu prea i-a plăcut. ”Mă durea că mergeai să cânți la nunți

. Nu pot să spun că m-a deranjat că sună altfel. Mă durea, pentru că eu știu ce am pățit eu ca să produc trei lei, apăi tu ca fată”, a explicat interpretul.

Manelistul a continuat pledoaria. „La nunți e urât, ca fata, îți bagă bani în sân, înțelegi? că așa e la noi la lăutari. Nu e ca Delia care stă pe scenă și cântă. La noi la lăutari vin oameni diferiți.

La Viorica de la Clejani mai merge, că ea are și versuri ”bagă bani la ...” Cere ea, insistă chiar. Dar la noi, aș leșina să văd așa ceva”, a mai spus Florin Salam.

De altfel, fiica artistului a explicat că nu s-a simțit tocmai în largul ei la nunți. ”Ca fată în industria asta, la lăutari e foarte greu, e penibil. Eu de la muzică pop, am ajuns să cânt manele, mai spălate, să zic așa. Mai spre genul meu. Pentru mine a fost ceva nou, nu m-am regăsit dar a fost cu voia mea.

A fost puțin greu pentru el, ca fată, venind din altă zonă, a fost complicat”, a explicat ea. În acest moment Betty Salam pare că a lăsat cariera pe planul doi. Relația pe care o are cu Roberto, pare să primeze.