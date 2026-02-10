Sile Cămătaru, dezvăluiri despre scandalul cu Fane Spoitoru. S-au certat din cauza maneliștilor celebri de atunci

Un scandal de proporții a cutremurat lumea interlopă a Capitalei în anii 1990. Acesta a avut loc între Fane Spoitorul și clanul Cămătarilor din cauza mai multor cântăreți de muzică de petrecere.

Celebrul interlop ar fi vrut să devină impresarul mai multor cântăreți de muzică de petrecere, nu neapărat cu acordul lor. Doar că aceștia erau prieteni cu Clanul Cămătaru, drept urmare lucrurile au degenerat.

”O discuție pe care am avut o cu Fane Spoitoru, din cauza lăutarilor. Pentru că el, am înțeles de la lăutari că voia să devină impresarul lor. Lăutarii i-au spus că ei vor să lucreze pe cont propriu și nu vor să aibă niciun impresar. Este vorba despre Florin Salam, Vali Vijeli, cei care erau mai apropiați nouă”, a povestit Sile Cămătaru într-un interviu legat de acest scandal.

Doar că Fane Spoitoru nu ar fi respectat regulile din lumea interlopă, iar de aici a izbucnit scandalul. ”Până ca eu să aflu că am anumite dificultăți cu anumite persoane din lumea interlopă existau niște reguli.

Nu te atingi de ai noștri. Doar că s-a făcut inclusiv varianta în care apropiații mei au rămas fără mașină. La asemenea lucruri mi-am protejat prietenii. Le-am zis tuturor să facă ce vor ei să nu se atingă de ai noștri. Dar acest lucru nu a fost respectat și lăutarii au venit și s-au plâns”, a mai spus Sile Cămătaru.

Acest mod în care anumiți maneliști sunt ”impresariați” de clanurile interlope a fost vizat inclusiv într-un dosar penal. Victimele au fost multiple printre care și Florin Salam.

Acesta a depus plângere la poliție pentru că a fost șantajat, bătut și amenințat de clanul Duduienilor care îl punea să cânte la evenimente, dar banii nu ajungeau niciodată la manelist.