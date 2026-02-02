Cum s-a destrămat „legenda” lui Fane Spoitoru. Adevăruri neștiute despre lumea interlopă ies la iveală acum

Fane Spoitoru, unul dintre cei mai temuți lideri ai lumii interlope din România, a fost implicat într-un episod violent despre care s-a vorbit foarte puțin timp de aproape două decenii. Incidentul a avut loc în jurul anului 2008, într-un club cunoscut din București, și a reprezentat ultima confruntare fizică majoră în care acesta a fost implicat cunoscutul interlop. Povestea a fost relatată recent de Alberto Ungureanu, un bodyguard cunoscut în Capitală, invitat în emisiunea „Martorii”, potrivit Gândul.

Acesta a vorbit deschis despre conflictul izbucnit într-o seară care ar fi trebuit să fie una de sărbătoare. Fane Spoitoru venise în club pentru a celebra o zi onomastică, alături de fiica sa, Claudia Ion, și de un grup numeros de apropiați.

Potrivit bodyguardului, totul a început după un incident minor petrecut la masa lui Spoitoru, unde o ospătăriță ar fi refuzat, la un moment dat, să mai servească. La plecare, în loc să lase un bacșiș bodyguardului care îl păzise pe tot parcursul serii, Fane Spoitoru l-ar fi lovit pe acesta cu pumnii. În acel moment, Alberto a intervenit pentru a aplana situația, însă conflictul a degenerat rapid.

„Când m-a văzut că vin, Fane s-a pus direct în gardă”, a povestit bodyguardul.

Cei doi s-au lovit cu pumnii, iar confruntarea s-a încheiat brusc după ce Spoitoru a fost lovit în bărbie și a căzut la pământ.

„A căzut urât. Mi-a părut rău că am dat în el”, a spus Alberto, subliniind că nu și-a dorit ca lucrurile să ajungă atât de departe.

În același timp, ceilalți bărbați care îl însoțeau pe Spoitoru au fost implicați în altercații cu agenții de pază ai clubului și au fost scoși din incintă. După incident, grupul interlop a plecat, dar bodyguarzii au rămas la club mai multe ore, temându-se că Fane Spoitoru s-ar putea întoarce cu mai mulți oameni.

Temerile s-au adeverit câteva ore mai târziu, când Fane Spoitoru s-a întors însoțit de mai mulți indivizi. De această dată, aceștia nu i-au mai găsit pe cei implicați direct în conflict, ci au agresat un paznic în vârstă, aflat în curtea clubului.

Deși a fost un episod extrem de sensibil pentru reputația sa, bătaia pierdută de Fane Spoitoru a rămas aproape necunoscută în spațiul public și rar discutată chiar și în cercurile apropiate lumii interlope.

Născut în cartierul Dudești din București, într-o familie de muncitori, Fane Spoitoru a avut o viață plină de episoade violente și a murit în anul 2016. Celebritatea și-a câștigat-o în anii ’90, devenind unul dintre cei mai temuti lideri ai lumii interlope bucureștene.

Ion Titișor și-a început viața sportivă la 13 ani, practicând boxul în mai multe cluburi din Capitală, precum Progresul, Rapid, Olimpia Constructorul și Steaua. În 1977 a fost nevoit să renunțe la sport după ce a fost înjunghiat la o nuntă, fiind internat cu plămânul perforat. În aceeași perioadă, a început și seria arestărilor: prima dată pentru furt din buzunare, ulterior pentru complicitate la furt și pentru trăi parazitar.

În 1983, Titișor a fost condamnat la patru ani și jumătate de închisoare pentru înșelarea unor turiști polonezi, iar în 1987 a primit 14 ani de detenție pentru tâlhărie. Revoluția din 1989 i-a schimbat destinul: decretul de amnistiere emis de FSN i-a permis să iasă din închisoare, evitând executarea completă a pedepsei.

Notorietatea i-a crescut în 1992, când a fost implicat într-un scandal major, tăind cu sabia un polițist în fața fostei discoteci Vox Maris. Polițistul l-a nimerit pe Titișor de șase ori, dar ambii au supraviețuit după luni de spitalizare. Procesul, în care a fost acuzat de tentativă de omor și vătămare corporală gravă, s-a încheiat în 1997 cu o condamnare de nouă ani. Fane Spoitoru a fugit în Canada înainte de sentința finală, fiind ulterior expulzat și încarcerat timp de trei ani, perioadă în care a fost coleg de celulă cu Miron Cozma. După eliberare, Titișor s-a orientat către afaceri, deschizând un club de manele în Vitan și administrând o firmă de taxi.