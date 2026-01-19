Cine e slăbiciunea lui Florin Salam. „Numai când pune mâna pe mine, îmi ia apăsarea”

Florin Salam s-a destăinuit la un podcast și a explicat cine este cu adevărat slăbiciunea lui. Deși își ridică în slăvi soția, artistul are o altă slăbiciune.

Manelistul a declarat la un podcast faptul că numai în familie își găsește liniștea. Mai exact alături de copiii lui care sunt și cei care îi conferă cea mai mare consolare.

“Eu acasă cu copiii îmi găsesc puterea. Dacă trece un copil de-al meu și mă ia în brațe, uit. Eu îmi iubesc copiii, îi iubesc pe toți că nu sunt nebun, dar Maria asta a mea m-a mâncat, numai când pune mâna pe mine, îmi ia apăsarea”, a explicat artistul.

De altfel, pentru că e slăbiciunea lui, fata este și cea care profită de pe urma acestui lucru. „Iar o să-mi zică spun numai despre ea. Eu îi iubesc pe toți, și-mi cer iertare, dar jur pe viața mea.

Nu este cea mai mică este primul copil pe care îl am cu Roxana. Dar am eu așa față de ea, o chestie. Când o văd mi se înmoaie picioarele și știe și ea. Pe această bază ea își bate cel mai mult joc de mine. Vai de capul meu ce face ea cu mine. E ciorancă rău”, a mai spus cântărețul.

Nu doar Betty Salam este moștenitoarea talentului tatălui. Se pare că și două dintre fiicele pe care acesta le are alături de Roxana Dobre sunt talentate la muzică. Drept urmare Salam este și cel care le încurajează.

„Și are și mare simț cum cântă. Dar și Rania la fel. Mi se face pielea de găină așa. Dar aștept să crească mari să le vedem pe scenă, Doamne-ajută”, a mai explicat interpretul. Acesta are doi copii din prima căsnicie și mai are alți patru alături de Roxana Dobre.