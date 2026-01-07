Monden

Scandal la concertul lui Florin Salam. Managerul de la Berăria H a vrut să-l dea jos de pe scenă

Scandal la concertul lui Florin Salam. Managerul de la Berăria H a vrut să-l dea jos de pe scenăFlorin Salam. Sursa foto: Instagram
Concertul lui Florin Salam de la Berăria H s-a transformat într-un adevărat scandal, spune Adriana Bahmuțeanu. Asta pentru că managerul acestei locații a urcat pe scenă și a făcut afirmații jignitoare.

Florin Salam, situație limită

         Cântărețul a susținut un concert la unul dintre localurile cunoscute din București. Numai că managerul localului nu a fost deloc mulțumit de prestație. “O mare bilă neagră pentru managerul Berăriei H, un anume Vlad Dumitru, o persoana controversată în mediul artistic, ce suferă de "Sindromul lui Dumnezeu" adică nu-i mai ajunge nimeni nici cu prăjina la nas!

         Acesta s-a urcat pe scena în stare avansata de ebrietate și l-a insultat la propriu pe artistul Florin Salam. Adică umilință maximă ce i se poate da unui artist, jignit la modul de "cântă băi sclavule lăutarule că te-am închiriat să cânți " Urât!!!!”, a scris Adriana Bahumțeanu.

Reacția lui Salam

           Potrivit sursei citate, manelistul ar fi avut o reacție mai mult decât calmă. “Ca să salveze elegant situația cu zâmbetul pe buze, Salam l-a scuzat pe om spunând că a băut și el un șpriț în plus (eu știam că alcoolemia e agravantă) și că vrea un alt repertoriu și a cantat incredibil de frumos celebra "Sunt vagabondul vieții mele".

Adriana Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu. Sursa foto: Instagram/Adriana Bahmuțeanu

        Pentru managerul Vlad n-a fost suficient, acesta a urcat de mai multe ori pe scenă făcând semne să se termine concertul, "gata, termină în 5 minute te scot"! iar Salam explica tot în glumă că el nu se uită la ceas atunci când cânta și o face din pasiune pentru public”, a mai scris jurnalista.

Nu l-a putut opri nimeni

              Cu toate acestea, managerul nu a putut fi oprit, asta chiar dacă manelistul a încercat de mai multe ori. “Salam a salvat situația de mai multe ori și explica publicului că se întâmplă tot felul de incidente pe la cântări, dar ca el nu se pune la minte unora care o caută cu lumânarea.

           Ca idee pentru toti cei prieteni cu paharul: aveți grijă că aceasta dependență poate avea efecte grave asupra sănătății și relațiilor dvs!”

