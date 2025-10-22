Cum se înțelege văduva lui Prigoană cu copiii lui. A avut grijă de ei 10 ani

La aproape un an de la trecerea în neființă a omului de afaceri Silviu Prigoană, văduva sa, Mihaela Botezatu, a povestit despre cum a reușit să mențină legătura cu copiii acestuia și despre cum s-a format între ei o relație apropiată, bazată pe respect și afecțiune.

Mihaela a explicat că timpul petrecut alături de cei mici a consolidat sentimentul de familie, iar experiențele trăite împreună au fost definitorii pentru relația pe care o au acum.

„Eu am trăit în casă împreună cu cei mici, că cei mari au plecat, aproape 10 ani, adică am fost ca o familie. Nu poți să rupi așa 10 ani. Ne respectăm. Ei m-au respectat încă din momentul în care eu am intrat în casa lor”, a spus ea.

Văduva a precizat că și copiii ei au crescut alături de familia lui Prigoană, iar aceste legături au rămas puternice și după dispariția afaceristului. În acest context, Mihaela a subliniat importanța respectului și a armoniei între membrii familiei, menționând că toți îi doresc lui Maximus Prigoană „să fie sănătos și să aibă o viață liniștită.”

Mihaela a explicat și felul în care continuă să se raporteze la fiii omului de afaceri, pe care îi consideră maturi și responsabili. Aceasta a explicat că respectul reciproc și afecțiunea sunt elementele care le permit să mențină legături solide.

„Tatăl lor s-a ocupat foarte mult de educația lor. Copiii sunt extraordinari, sunt niște copii care s-au maturizat probabil mai repede decât vârsta pe care o au și sunt copii foarte buni. Îi respect, îi iubesc, așa cum Silviu mi-a respectat copiii și i-a iubit încă de la început și voi face toată viața acest lucru.”

În ceea ce privește viața personală, Mihaela a dezvăluit că își dedică timpul activităților care îi aduc echilibru și satisfacție, printre care se numără și proiecte în domeniul frumuseții, colaborând cu un prieten apropiat. Aceasta consideră că astfel reușește să se mențină prezentă și pentru sine.