De câți bani are nevoie o familie din România pentru a trăi decent. Costurile au crescut cu 9% într-un an

În anul 2025, valoarea coșului minim de consum necesar asigurării unui trai decent pentru o familie compusă din doi adulți și doi copii este estimată la 11.370 de lei lunar. Comparativ cu anul precedent, această sumă înregistrează o creștere de aproape 9 procente, potrivit informațiilor furnizate de Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România, bazate pe datele Institutului Național de Statistică.

Pentru o familie fără copii, necesarul minim pentru un trai decent este calculat la 7.002 lei lunar, iar pentru o persoană singură la 4.322 lei.

Fundaţia Friedrich Ebert România şi Syndex România au revizuit valoarea coşului minim de consum pentru anul 2025, utilizând datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică, conform unui comunicat transmis de cele două organizaţii.

În ceea ce privește familiile cu doi adulţi şi doi copii, suma necesară pentru luna septembrie 2025 este de 11.370 lei pe lună. Aceasta reprezintă o creștere de 8,8% față de anul precedent, de la 10.450 lei/lună la 11.370 lei/lună.

Sursa menţionată arată că majorarea valorii totale a coşului de consum în acest an este influenţată de creşterea costurilor la majoritatea capitolelor, în special la alimentaţie (+181 lei), achiziţia unei locuinţe (+171 lei) şi cheltuielile legate de locuinţă (întreţinere, utilităţi, +170 lei). În procente, cheltuielile cu locuinţa au înregistrat cea mai accentuată creştere (+22,6%).

În ceea ce priveşte alte tipuri de gospodării, calculele arată următoarele valori ale coşului minim lunar: pentru o familie de doi adulţi şi un copil – 9.343 lei, pentru o familie de doi adulţi fără copii – 7.002 lei, iar pentru o persoană adultă singură – 4.322 lei, potrivit acelorași surse.

Actualizarea valorii coşului minim a fost făcută pe baza indicilor de preţuri furnizaţi de Institutul Naţional de Statistică pentru luna septembrie 2025, în comparaţie cu aceeaşi lună din 2024.

Conceptul de coş minim de consum pentru un trai decent are la bază stabilirea unui set de cheltuieli recurente necesare pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale unei familii cu o structură specifică. Acest coş include nu doar elemente vitale precum adăpostul şi alimentaţia, ci şi cheltuieli legate de îmbrăcăminte, igienă personală, educaţie, sănătate, transport, comunicaţii, activităţi recreative, precum şi posibile cheltuieli neprevăzute, cum ar fi evenimente familiale sau probleme medicale, au precizat sursele citate.