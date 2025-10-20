Mărturii tulburătoare ale soției teroristului islamist și antisemit din Manchester

Elizabeth Davis, în vârstă de 46 de ani, a fost șocată să-l recunoască pe fostul ei soț în imaginile difuzate la știrile de ultimă oră despre atacul de la sinagoga din Heaton Park, Manchester.

Bărbatul care fusese căsătorit cu ea timp de un an, Jihad Al-Shamie, a condus o mașină în mulțimea de credincioși evrei în timpul Yom Kippur și a înjunghiat o persoană înainte de a fi împușcat mortal de polițiști.

Într-un interviu exclusiv, Elizabeth a povestit viața tumultuoasă alături de atacatorul inspirat de Statul Islamic și a oferit detalii despre abuzurile și manipulările pe care le-a suferit.

Elizabeth Davis a trecut prin perioade dificile înainte de a-l întâlni pe Al-Shamie. Tatăl celor cinci copii ai ei a murit în 2017, după o luptă de doi ani cu un cancer agresiv.

Câțiva ani mai târziu, Elizabeth s-a îndrăgostit de un alt bărbat din North Wales, dar și acesta a murit după ce a îmbolnăvit. În urma acestor pierderi, Elizabeth s-a apropiat de Islam, a adoptat religia și a depus o ceremonie de convertire, numită shahada, în moscheea locală din Farnworth.

„Înainte să mă convertesc la Islam, nu simțeam că aparțin unei religii. Am crezut mereu în Dumnezeu, dar nu am practicat nimic. După ce cei doi oameni au murit, am început să mă întreb ce înseamnă viața și am fost atrasă de comunitatea musulmană, de valorile bunătății și de caritate”, a declarat Elizabeth.

Căutând să găsească un bărbat musulman cu care să construiască o viață împreună, Elizabeth s-a înscris pe aplicația de dating MuzMatch (acum numită Muzz). Acolo l-a cunoscut pe Al-Shamie, cunoscut inițial sub litera „J”. După mesaje constante și apeluri telefonice, au decis să se întâlnească personal.

„La început nu credeam că este alesul meu, dar am început să vorbim și mi-a plăcut. Îmi doream o căsătorie islamică, să trăim împreună și să avem grijă unul de celălalt până la bătrânețe”, a spus Elizabeth.

Într-o zi, Al-Shamie a invitat-o pe Elizabeth la casa părinților săi pentru o „surpriză”. Acolo a aranjat o căsătorie islamică improvizată în livingul părinților săi, fără ca Elizabeth să fi fost complet pregătită.

„Ceremonia a fost ciudată. Am simțit presiune, dar când aduceam probleme în discuție, el spunea că vom discuta mai târziu, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată”, a povestit ea.

După căsătorie, comportamentul lui Al-Shamie a început să se schimbe. Elizabeth a descris strategii clasice de control coercitiv:

„Uneori era drăguț, alteori foarte controlant. Dacă întârziai, te apuca de gât și te făcea să spui 'Îmi cer scuze, soțului meu'.”

Al-Shamie nu accepta comportamentul copiilor lui Elizabeth și încerca să impună reguli stricte:

„Nu-mi plăcea că fiul meu bea bere sau că fetele mele erau prea occidentale. Nu puteam fi în preajma lor.”

De asemenea, încerca să dicteze ce trebuia să poarte Elizabeth, cerându-i să acopere părul și picioarele.

Punctul culminant a fost pierderea sarcinii. Al-Shamie ceruse avortul, dar Elizabeth a refuzat. Două luni mai târziu, a pierdut sarcina și a suferit lipsa de compasiune din partea lui:

„Nu i-a păsat. A spus doar 'Ce vrea Allah' și atât. Familia mea m-a dus la spital, iar el nu a venit.”

Elizabeth a fost și victima unui viol la casa părinților lui Al-Shamie:

„M-a aruncat pe pat, deși îi spuneam 'nu'. Greutatea lui era prea mare și nu am putut să-l împing de pe mine.”

Pe parcursul relației, Elizabeth a încercat să obțină divorțul, dar Al-Shamie a refuzat timp de luni de zile.

După ce și-a pierdut locul de muncă la Bupa, el s-a retras din viața socială și a devenit tot mai retras.

Elizabeth povestește:

„Simțeam că sunt folosită și ceream divorț, dar el spunea 'Voi divorța când voi fi pregătit'.”

Pe 2 octombrie, în timpul Yom Kippur, Al-Shamie a condus mașina într-o mulțime de credincioși și a înjunghiat un bărbat, provocând moartea lui Adrian Daulby și Melvin Cravitz.

Elizabeth a aflat de atac de acasă și l-a recunoscut imediat pe fostul ei soț pe știrile naționale. Ore mai târziu, poliția a venit să o aresteze, dar a fost eliberată după șase zile fără acuzații.

Elizabeth a aflat după eliberare că Al-Shamie era bigam și că mai avea două soții pe lângă ea.

„Credeam că sunt singura, dar am descoperit totul după ce am fost eliberată. Am fost complet înșelată”, a spus ea.

Experiența a afectat profund viața lui Elizabeth. Vecinii au reacționat diferit, unii ignorând-o, alții etichetând-o „terorist”.

Ea a trebuit să ia o pauză de la munca sa de asistentă medicală, suferind de coșmaruri și stres post-traumatic. A fost trimisă la terapie pentru a face față traumei.