Atac terorist antisemit la Manchester, cu doi morți și trei răniți grav

Un atac terorist antisemit a avut loc joi la sinagoga din Manchester, Regatul Unit, potrivit poliției metropolitane, și s-a soldat cu doi morți și trei răniți grav. „Greater Manchester Police poate confirma că două persoane au murit în urma incidentului major produs în fața sinagogii Congregației Ebraice Heaton Park, de pe Middleton Road, Crumpsall”, este anunțul făcut pe rețeaua X de autoritățile locale.

„Astăzi am fost martorii unui atac josnic asupra comunității noastre evreiești în ziua sa cea mai sfântă. Condamnăm pe oricine este responsabil și vom face tot ce ne stă în putință pentru a proteja oamenii. Suntem alături de comunitatea evreiască a Greater Manchester în aceste momente și vom lucra pe tot parcursul zilei pentru a o sprijini”, a scris primarul Andy Burnham pe X.

Poliția a confirmat că două persoane au murit și alte trei sunt în stare gravă, în urma unui „incident major” petrecut joi dimineață la o sinagogă din Manchester. Primarul Andy Burnham spune că pericolul imediat a trecut.

Poliția din Greater Manchester a relatat că a fost chemată să intervină de persoane care au anunțat mai multe înjunghieri și atacuri cu o mașină asupra unor persoane din public, de la la sinagoga Congregației Ebraice din Heaton Park.

Poliția a confirmat că un bărbat, despre care se crede că este făptașul, a fost împușcat înainte de a putea intra în sinagogă, în urma „răspunsului rapid” al unui membru al publicului.

Poliția din Greater Manchester a adăugat că se crede că infractorul a murit, dar acest lucru nu poate fi confirmat din cauza „problemelor de siguranță [legate de] obiectele suspecte pe care le avea asupra sa”.

Reprezentanții Greater Metropolitan Police au explicat că „unitatea de dezamorsare a bombelor a fost chemată și se află acum la fața locului”, așa că rațiunile de securitate legate de posibila bombă împiedică autoritățile să confirme moartea teroristului.

Poliția a declarat operațiunea PLATO ca răspuns la incident, un set de răspunsuri utilizate de serviciile de urgență din Marea Britanie pentru a gestiona o serie de incidente, inclusiv „atacuri teroriste jefuitoare”.

Andy Burnham, primarul orașului Greater Manchester, a declarat pentru BBC Radio Manchester că pericolul imediat - care a avut loc în ziua sfântă evreiască de Yom Kippur - s-a încheiat și a cerut membrilor publicului să evite zona.

Ca răspuns la incidentul de pe X, prim-ministrul Keir Starmer a declarat: „Sunt consternat de atacul de la o sinagogă din Crumpsall. Faptul că acesta a avut loc de Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc, îl face cu atât mai oribil.”