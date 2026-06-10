Politica

Violențe pe străzile din Belfast după crima șocantă. Locuințe și vehicule, incendiate în timpul protestelor

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Violențe pe străzile din Belfast după crima șocantă. Locuințe și vehicule, incendiate în timpul protestelorBelfast / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Violențe de stradă au izbucnit marți seară în Belfast, Irlanda de Nord, după ce un bărbat originar din Sudan a fost acuzat de tentativă de omor în urma unui atac cu cuțitul care a lăsat victima cu răni grave, potrivit The New York Post.

Incidentul, petrecut luni noaptea în nordul orașului, a fost filmat și distribuit pe rețelele sociale, iar imaginile au alimentat tensiuni deja existente privind imigrația.

În orele care au urmat, sute de protestatari au ieșit în stradă, iar manifestațiile au degenerat în confruntări, incendieri și acte de vandalism.

Ce s-a întâmplat în Belfast

Potrivit Poliției din Irlanda de Nord (PSNI), un bărbat în vârstă de 30 de ani, originar din Sudan, a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor, posesie a unei arme albe în spațiu public și amenințări cu moartea.

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Victima, un bărbat local aflat în jurul vârstei de 40 de ani, a suferit răni grave la nivelul feței, ochilor și spatelui. Autoritățile au precizat că starea sa este stabilă, însă ancheta este în desfășurare.

Poliția a declarat că nu există, în acest moment, indicii care să sugereze că atacul ar avea legături cu terorismul.

Protestele au degenerat în violențe

După răspândirea imaginilor cu atacul, mai multe grupuri au organizat proteste împotriva imigrației în diferite zone ale Belfastului.

Potrivit Reuters și Associated Press, sute de persoane, unele cu fețele acoperite, au incendiat vehicule, au atacat proprietăți și au vandalizat clădiri. Un autobuz a fost deturnat și incendiat, iar mai multe locuințe au fost afectate de foc.

Forțele de ordine au intervenit în mai multe cartiere pentru a evacua locatari și pentru a limita extinderea incendiilor. Transportul public a fost perturbat în anumite zone ale orașului.

Reacția autorităților

Prim-ministrul Irlandei de Nord, Michelle O'Neill, a condamnat atât atacul cu cuțitul, cât și violențele care au urmat.

„Grupuri de bărbați mascați care dau foc locuințelor unor familii reprezintă un act de lașitate revoltător”, a transmis aceasta într-un mesaj public.

La rândul său, adjunctul șefului PSNI, Ryan Henderson, a făcut apel la calm și a cerut populației să evite orice acțiuni care ar putea pune în pericol siguranța publică.

Și premierul britanic Keir Starmer a condamnat atacul și tulburările care au urmat.

Contextul tensiunilor privind imigrația

Cazul a reaprins dezbaterea privind politica de imigrație din Regatul Unit, un subiect care a generat controverse în ultimii ani.

Potrivit unor declarații făcute în Parlamentul britanic de liderul Partidului Democrat Unionist, Gavin Robinson, suspectul ar fi ajuns în Irlanda de Nord în 2023 și ar fi beneficiat de drept de ședere temporară.

Autoritățile au avertizat că răspândirea imaginilor violente și a informațiilor neverificate pe rețelele sociale riscă să amplifice tensiunile și să alimenteze noi incidente.

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