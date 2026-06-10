Violențe de stradă au izbucnit marți seară în Belfast, Irlanda de Nord, după ce un bărbat originar din Sudan a fost acuzat de tentativă de omor în urma unui atac cu cuțitul care a lăsat victima cu răni grave, potrivit The New York Post.

Incidentul, petrecut luni noaptea în nordul orașului, a fost filmat și distribuit pe rețelele sociale, iar imaginile au alimentat tensiuni deja existente privind imigrația.

În orele care au urmat, sute de protestatari au ieșit în stradă, iar manifestațiile au degenerat în confruntări, incendieri și acte de vandalism.

Potrivit Poliției din Irlanda de Nord (PSNI), un bărbat în vârstă de 30 de ani, originar din Sudan, a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor, posesie a unei arme albe în spațiu public și amenințări cu moartea.

Victima, un bărbat local aflat în jurul vârstei de 40 de ani, a suferit răni grave la nivelul feței, ochilor și spatelui. Autoritățile au precizat că starea sa este stabilă, însă ancheta este în desfășurare.

🚨 BELFAST NORD — CETTE NUIT!!! 🚨 Un migrant africain tente de décapiter un homme en pleine rue. Les témoins hurlent : « Il lui tranche la tête ! » Vidéo via @TRobinsonNewEra. Regardez jusqu’au bout. C’est le résultat DIRECT des choix politiques de nos élites : frontières… — Tony Truant (@TonyTruant01) June 8, 2026

Poliția a declarat că nu există, în acest moment, indicii care să sugereze că atacul ar avea legături cu terorismul.

După răspândirea imaginilor cu atacul, mai multe grupuri au organizat proteste împotriva imigrației în diferite zone ale Belfastului.

Potrivit Reuters și Associated Press, sute de persoane, unele cu fețele acoperite, au incendiat vehicule, au atacat proprietăți și au vandalizat clădiri. Un autobuz a fost deturnat și incendiat, iar mai multe locuințe au fost afectate de foc.

Forțele de ordine au intervenit în mai multe cartiere pentru a evacua locatari și pentru a limita extinderea incendiilor. Transportul public a fost perturbat în anumite zone ale orașului.

Prim-ministrul Irlandei de Nord, Michelle O'Neill, a condamnat atât atacul cu cuțitul, cât și violențele care au urmat.

🇬🇧 ROYAUME-UNI : Des émeutes éclatent ce soir à #Belfast, en Irlande du Nord, des maisons et des véhicules sont incendiés et des voitures de la police attaquées, lors de manifestations appelées par l'extrême droite après une tentative de décapitation en pleine rue, perpétrée par… pic.twitter.com/SN8kSnFh7M — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 9, 2026

„Grupuri de bărbați mascați care dau foc locuințelor unor familii reprezintă un act de lașitate revoltător”, a transmis aceasta într-un mesaj public.

La rândul său, adjunctul șefului PSNI, Ryan Henderson, a făcut apel la calm și a cerut populației să evite orice acțiuni care ar putea pune în pericol siguranța publică.

Și premierul britanic Keir Starmer a condamnat atacul și tulburările care au urmat.

Cazul a reaprins dezbaterea privind politica de imigrație din Regatul Unit, un subiect care a generat controverse în ultimii ani.

Potrivit unor declarații făcute în Parlamentul britanic de liderul Partidului Democrat Unionist, Gavin Robinson, suspectul ar fi ajuns în Irlanda de Nord în 2023 și ar fi beneficiat de drept de ședere temporară.

Autoritățile au avertizat că răspândirea imaginilor violente și a informațiilor neverificate pe rețelele sociale riscă să amplifice tensiunile și să alimenteze noi incidente.