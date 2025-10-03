Jihad Al-Shamie, de origine siriană, autorul atacului terorist antisemit din Manchester

Bărbatul care a comis joi atacul terorist antisemit din Manchester, soldat cu doi morți și trei răniți, este Jihad Al-Shamie, a anunțat poliția din Greater Manchester. Jihad Al-Shamie, este un cetățean britanic de origine siriană, în vârstă de 35 de ani.

El a intrat cu mașina în persoanele aflate în fața sinagogii Congregației Evreiești Heaton Park, apoi i-a atacat pe trecători cu un cuțit. Teroristul de origine siriană a fost împușcat mortal de poliție la fața locului. Jihad Al-Shamie a intrat în Marea Britanie în copilărie și i s-a acordat cetățenia britanică în 2006, pe când era minor.

Poliția din Greater Manchester (GMP) a declarat că alte trei persoane au fost arestate în cadrul anchetei și a declarat atacul drept „incident terorist”.

Atacul a avut loc de Yom Kippur - cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc.

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că „efective polițienești suplimentare” vor fi desfășurate în sinagogile din întreaga țară.

Rabinul șef Sir Ephraim Mirvis a declarat că atacul din Crumpsall, nordul Manchesterului, a fost „rezultatul tragic” al unui „val neobosit de ură împotriva evreilor pe străzile, în campusurile, pe rețelele de socializare și în alte părți din Regatul Unit”.

„Aceasta este ziua pe care speram să nu o vedem niciodată, dar pe care, în adâncul sufletului, știam că va veni”, a adăugat el.

Printre cei trei bărbați răniți se numără unul care a fost înjunghiat, un al doilea care a fost lovit de mașină și un al treilea care a ajuns ulterior la spital cu o rană „care s-ar fi putut produce în timp ce ofițerii l-au oprit pe atacator”, a mai anunțat Greater Manchester Police.

Autoritățile au mai declarat că doi bărbați de 30 de ani și o femeie de 60 de ani au fost arestați sub suspiciunea de comitere, pregătire și instigare la acte de terorism.

Un purtător de cuvânt al forțelor de ordine a adăugat că un dispozitiv suspect purtat de atacator în timpul incidentului a fost evaluat și s-a constatat că nu este un explozibil viabil.

El a adăugat că nu au fost făcute sesizări legate de Al-Shamie către Prevent - programul guvernamental anti-radicalizare.

Poliția a intervenit la apelul privind o mașină care s-a îndreptat spre persoane aflate la fața locului, joi dimineață, la ora 09:31, după care ofițerii au declarat rapid incident major. Martorii oculari descriu cum personalul de securitate l-a împiedicat pe atacator să intre în sinagogă.

Imaginea video de la fața locului arată ofițeri înarmați îndreptându-și armele spre un bărbat aflat la pământ, avertizând oamenii că bărbatul are „o bombă asupra lui” și îndemnând trecătorii să se retragă.

La ora 09:38, în timp ce bărbatul încerca să se ridice, ofițerii l-au împușcat - la doar șapte minute după apelul inițial către poliție.

Ofițerii, agenții de securitate ai sinagogii și rabinul Daniel Walker au fost lăudați de prim-ministru pentru că au prevenit o tragedie și mai gravă.

Premierul Keir Starmer a confirmat caracterul antisemit și terorist al atacului, spunând că suspectul „a atacat evrei pentru că sunt evrei”.

Adresându-se comunității evreiești din Marea Britanie, el a spus: „Vă promit că voi face tot ce-mi stă în putință pentru a vă garanta securitatea pe care o meritați, începând cu o prezență polițienească mai vizibilă, protejându-vă comunitatea.

Vă promit că în zilele următoare veți vedea cealaltă Marea Britanie, Marea Britanie a compasiunii, a decenței, a iubirii.”

Robin Simcox, comisarul pentru combaterea extremismului, a declarat că există un „indicator timpuriu” că atacul a fost „islamist” din cauza vestei sinucigașe pe care o purta suspectul.

El a adăugat: „Ceva destul de fundamental s-a schimbat în Marea Britanie în ultimii doi ani, unde evreii spun acum deschis că nu se simt în siguranță și că nu sunt siguri dacă își văd un viitor în Regatul Unit”.

Un martor aflat la fața locului spune că rugăciunile începuseră când a avut loc atacul, dar rabinul Daniel Walker, care conducea slujba, a rămas calm în timp ce el și alții au condus enoriașii într-un loc sigur.

O femeie, care s-a descris ca fiind o evreică religioasă care locuiește alături de sinagogă, spune că, de îndată ce suspectul a coborât din mașină, „a început să înjunghie pe oricine se afla în apropiere”.

Ea a declarat pentru Daily Mail: „Rabinul Walker a fost incredibil de calm, a închis ușile sinagogii pentru a-l împiedica să intre”. „I-a baricadat pe toți cei dinăuntru. Este un erou, putea fi chiar mai rău.”