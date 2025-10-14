Mihai Fifor critică înghețarea veniturilor până în 2026. Ce transmite PSD

Deputatul social-democrat Mihai Fifor consideră inacceptabilă măsura prin cares-ar putea îngheța veniturile românilor până la sfârșitul anului 2026, subliniind că partidul său va susține ferm, în cadrul Coaliției, aplicarea mecanismului salariului minim european. „Românii nu pot fi pedepsiți prin austeritate de dragul austerității. Țara are nevoie de dezvoltare și de politici care să asigure creșterea nivelului de trai, nu de blocarea veniturilor până în 2026”, a transmis Mihai Fifor într-un mesaj public.

Deputatul PSD a criticat public planul anunțat de premierul Ilie Bolojan, afirmând că măsura propusă nu ține cont de dificultățile economice cu care se confruntă populația.

„Premierul Bolojan a anunţat, în repetate rânduri, intenţia de a îngheţa salariile, pensiile şi salariul minim până la sfârşitul anului 2026, pe motiv de disciplină bugetară”, a scris parlamentarul pe Facebook, subliniind că această inițiativă vine „într-un moment în care românii resimt deja o scădere reală a veniturilor, iar economia dă semne clare de încetinire”.

Mihai Fifor atrage atenția că datele economice recente confirmă deteriorarea nivelului de trai al românilor, precizând că „numai în luna august, câştigul salarial mediu net a scăzut cu 5,5% în termeni reali”.

El a explicat că, „ajustat cu inflaţia, acest indicator arată că peste 94% dintre angajaţi muncesc mai mult pentru mai puţin, în timp ce inflaţia rămâne la 9,9% – cea mai ridicată din Uniunea Europeană”.

Potrivit social-democratului, scăderea puterii de cumpărare și diminuarea consumului intern reflectă o situație economică gravă, iar „îngheţarea veniturilor nu ar aduce stabilitate, ci ar accentua recesiunea şi ar lovi direct în oameni”.

Liderul social-democrat Mihai Fifor susține că PSD respinge categoric măsurile de austeritate și cere politici care să sprijine economia și să protejeze veniturile românilor. „PSD consideră că România are nevoie de politici care protejează veniturile şi stimulează economia, nu de măsuri de austeritate prezentate drept reforme”, afirmă Fifor.

El subliniază că partidul va cere în Coaliție aplicarea mecanismului salariului minim european. „De aceea, vom susţine categoric în Coaliţie ca Guvernul să respecte mecanismul salariului minim european, care prevede majorarea acestui venit în funcţie de evoluţiile economice”, a declarat liderul PSD Arad.

Deputatul explică faptul că directiva europeană privind salariul minim a fost promovată de europarlamentarii PSD și transpusă în legislația națională printr-un act normativ elaborat de partid. „Datorită acestor reglementări, salariul minim este singurul venit care nu poate fi îngheţat prin decizia Guvernului Bolojan. Așadar, discuţia din Coaliţie nu va fi dacă salariul minim creşte, ci cu cât. Pentru că românii au nevoie de încredere, de venituri corelate cu realitatea şi de o guvernare care să protejeze munca cinstită”, a menționat Mihai Fifor, adăugând că PSD va rămâne consecvent în apărarea dreptului la un trai decent și la o economie care lucrează pentru oameni, nu împotriva lor.