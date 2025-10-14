Coaliția discută în ședința de marți organizarea alegerilor din Capitală

Marți, liderii coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR se reunesc pentru a decide dacă alegerile din Capitală vor avea loc la sfârșitul acestui an sau vor fi amânate, situație care ar putea afecta stabilitatea guvernamentală. Premierul Ilie Bolojan și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, au avertizat că lipsa unui acord ar putea întârzia procesul electoral, în timp ce PSD își menține poziția privind un candidat comun sau candidați separați pentru fiecare partid.

Coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR și minorități se reunește marți, de la ora 14.00, pentru a dezbate organizarea alegerilor pentru București. Înainte de întâlnire, prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că, în lipsa unui acord, scrutinul ar putea fi amânat pentru primăvara viitoare, sub presiunea PSD de a menține unitatea coaliției.

Potrivit lui Ciucu, „urzeala” de a forța un candidat comun sau de a permite candidați separați este inacceptabilă și pune în pericol stabilitatea guvernamentală.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că, dacă săptămâna aceasta nu va fi adoptată o hotărâre de Guvern privind organizarea alegerilor, scrutinul nu mai poate avea loc în acest an.

„Eu, personal, cred că cu cât se organizează mai repede alegerile, cu atât este mai bine pentru București”, a declarat acesta, menționând că în prezent nu există un acord în coaliție.

Pe lângă organizarea alegerilor, coaliția trebuie să ajungă la un consens privind reforma administrației. PSD, prin vocea primarului Lia Olguța Vasilescu, a propus reducerea cu 30% a numărului total de posturi, dar limitată la 20% din posturile ocupate, precum și o reducere de 10% a bugetului pentru salarizare.

Vicepremierul UDMR Tanczos Barna a declarat că discuțiile nu au ajuns la un acord și că blocajul privind reducerea cheltuielilor de personal durează de două luni.