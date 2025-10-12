Ciucu, contrazis de PNL! Ședința Coaliției e marți, stabilită de Bolojan. Interviul despre „amânare” l-a făcut de râs. Exclusiv

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a anunțat duminică într-un interviu pe news.ro că ședința Coaliției „nu se mai ține luni” și a sugerat că PSD ar forța amânarea alegerilor pentru București „pentru primăvară”. Numai că anunțul său alarmist era de fapt o dovadă că Ilie Bolojan nu-l prea bagă în seamă. Vă prezentăm în exclusivitate amănuntele deciziei reale.

La scurt timp, informații din interiorul PNL au arătat că întâlnirea fusese deja programată pentru marți, decizie convenită vineri, la congresul UDMR, între Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor. Mai mult s-a transmis și o notificarea către USR, potrivit surselor politice citate. Practic, mesajul alarmist al lui Ciucu a fost contrazis de calendarul stabilit chiar de liderii implicați în negocieri.

Surse liberale afirmă că decizia de a muta ședința pentru marți a fost comunicată pe canalele interne, însă Ciucu nu a fost în buclă sau nu a verificat înainte de a posta. În consecință, postarea sa – în care acuză o „șaradă” și o „urzeală” ce ar transforma organizarea alegerilor într-o negociere politică – a părut, pentru colegi, o ieșire pripită, fără acoperire factologică.

Pe fond, discuțiile din Coaliție privesc două teme grele: pachetul de măsuri pentru reducerea deficitului și calendarul alegerilor pentru Primăria Capitalei. Însă, potrivit acelorași surse, nu s-a luat nicio hotărâre de amânare, iar subiectul urmează să fie tranșat marți, într-o formulă extinsă.

Dinspre PSD nu au existat reacții oficiale la acuzațiile privind „amenințarea cu ruperea coaliției”. “De ce ne-am bate noi capul că Bolojan nu-i transmite lui Ciucu nici măcar când se țin ședințele coaliției?”, ne-a declarat un lider din PSD.

Nici PNL nu a emis până acum o poziție instituțională care să susțină sau să nuanțeze afirmațiile lui Ciprian Ciucu. În schimb, liberalii implicați în negociere au deplâns „improvizația comunicării” așa cum a rezultat din interviul dat News.ro. dar și faptul că o postare nereală a creat percepția unei crize inexistente.

Dacă marți se ajunge la un acord, Coaliția ar urma să anunțe atât parametrii pachetului bugetar, cât și direcția pentru scrutinul din București. Respectiv un calendar și eventuale candidaturi. Dar așa cum au decurs până acum lucrurile actuala coaliție pare mai degrabă interesată de împărțirea puterii, decât de reforme reale.