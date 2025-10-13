Nicușor Dan, despre Bolojan: Nu este cazul unei demisii. CCR urmează să ia o decizie

Preşedintele României, Nicuşor Dan, susţine că premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze din funcţie dacă legea privind pensiile magistraţilor va pica la Curtea Constituţională, el apreciind că actuala coaliţie va funcţiona cel puţin un an sau doi. Întrebat dacă premierul ar trebui să plece din funcţie dacă legea privind pensiile magistraţilor va fi respinsă de CCR, Nicuşor Dan a răspuns jurnaliștilor că ”nu este cazul unei demisii” şi că i-a transmis acest lucru premierului Bolojan.

Președintele a mai declarat că nu consideră că au existat intenții negative în procesul legislativ privind pensiile magistraților, explicând că „dreptul nu este o știință exactă” și că unele diferențe de interpretare sunt firești.

„Există interpretări, pentru că dreptul folosește limbajul comun, iar în limbajul comun există ambiguități, în textele de lege există ambiguități, în Constituție există interpretări care pot să fie diferite. N-a fost o reavoinţă”, a afirmat el.

Nicușor Dan a adăugat că speră ca legea privind pensiile magistraților să treacă testul de constituționalitate la CCR, precizând că „vom vedea ce se va întâmpla”.

Președintele Nicușor Dan a respins categoric ideea unei posibile destrămări a actualei coaliții de guvernare, afirmând că nu există un astfel de scenariu.

„Vă spun cu toată responsabilitatea (...) nu există acest scenariu”, a declarat el, explicând că, deși interacționează mai rar cu liderii după formarea guvernului, toate cele patru partide și minoritățile naționale implicate în coaliție înțeleg că „este în interesul național, în acest moment, în interesul României, să rămână la guvernare”.

Nicușor Dan a mai adăugat că „nu există riscul ca pe puțin un an sau doi din momentul ăsta, această coaliție să nu funcționeze”, subliniind stabilitatea politică drept o prioritate pentru țară.

Curtea Constituțională a fost sesizată de Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu legea privind vârsta de pensionare a magistraților și modul de calcul al pensiilor acestora, însă pronunțarea unei decizii a fost amânată deja de două ori. Următorul termen este stabilit pentru 20 octombrie.

Deși în spațiul public s-a discutat intens despre o eventuală pierdere a legitimității Guvernului în cazul în care actul normativ ar fi declarat neconstituțional, mai mulți lideri politici susțin că Executivul nu ar trebui să demisioneze.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a explicat duminică seară că nu toate inițiativele guvernamentale trebuie neapărat să treacă testul constituționalității.

„Altfel, nu ar mai fi nevoie de Curte Constituțională”, a subliniat Grindeanu, adăugând că „un guvern nu trebuie să cadă de fiecare dată când CCR respinge o lege”.