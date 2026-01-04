Fulgy se însoară. Anunțul de ultim moment făcut de cântăreț

Fulgy, băiatul Clejanilor a făcut anunțul momentului, mai exact acela că se va căsători. În luna august a acestui an ar urma să aibă loc petrecerea de logodnă.

Cântărețul a explicat într-un clip pe tiktok și apoi a detaliat într-un anunț pe facebook că urmează să se căsătorească. Iar petrecerea de logodnă ar urma să aibă loc pe 6 august, într-un club de lux din capitală.

“Această locație are o însemnătate specială pentru mine, deoarece de fiecare dată când am fost acolo m-am simțit ca acasă. Iar un moment atât de important, precum logodna mea, merită să fie celebrat într-un loc care îmi oferă siguranță, liniște și emoție reală”, a scris Fulgy pe facebook.

Pe de altă parte, acesta spune că evenimentul va fi deschis publicului. “Îmi doresc ca, pentru acest eveniment, zonele destinate parcărilor să fie transformate în spații cu scaune, cu acces liber pentru public. Este un eveniment deschis, în care oamenii vor avea acces gratuit pentru a se bucura de muzică și de artiști invitați din toate colțurile lumii.

Totodată, mă adresez statului român, cu respect, pentru a asigura protecția, ordinea și liniștea pe durata evenimentului, atât pentru invitați, cât și pentru publicul prezent. Siguranța tuturor este esențială”, a mai specificat artistul.

Cât privește nunta, aceasta ar urma să se desfășoare în alt local. Nașii ar urma să fie Florin Salam, Joshua Castellano, dacă dorește, dar și alți oameni celebri, care probabil vor fi nominalizați mai târziu. Cert este că pe 8 ianuarie, Fulgy ar urma să se întoarcă în țară după ce a stârnit mai multe scandaluri în mediul online și cu lumea interlopă, dar și cu lumea manelelor.

Rămâne de văzut dacă vreunul dintre cei vizați va dori să discute cu Fulgy legat de cele susținute de artist în mediul online. Pe de altă parte, nimeni nu știe deocamdată cine e mireasa.