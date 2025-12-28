Fulgy a pus paie pe foc în scandalul Ramona Olaru-Alex Bodi. De partea cui e

Băiatul Clejanilor nu putea să lipsească din scandalul momentului așa că a găsit și el ceva să îi transmită Ramonei Olaru. Chiar dacă nu i-a răspuns public, probabil că aceasta va ”comenta” tot în instanță.

Băiatul Clejanilor nu prea își vede de concerte și ce scandalurile de prin țară. Drept urmare nu s-a putut abține să nu se bage în scandalul momentului. Doar că lucrurile pe care le-a spus este posibil să îi aducă probleme și mai mari.

”Dragă Ramona Olaru dacă mai aud vreodată în viața asta că ți-ai permis să-i spui cuiva, nu lui Alex Bodi, oricui, dacă mai aud vreodată că spui așa ceva și că te duci pe căi legale, o să-ți aduc un buchet de flori cu o mie unu de trandafiri negri”, a explicat cântărețul.

În mod ciudat acesta a început să enumere clanurile de rromi, ca și când ar amenința-o pe prezentatoare. ”Noi rromi avem niște florari care se ocupă de buchete foarte frumoase, mai ales cocalarii și cei din Grivița și Chiajna.

Te pup, Ramona Olaru și sper să te mai văd în platou acolo, la fabrica de glucoză”, a mai spus el.

Ramona Olaru a fost șocată de declarațiile lui Bodi în care acesta din urmă făcea tot felul de insinuări la adresa ei. Printre ele se număra și faptul că ar fi făcut bani prin metode nu tocmai ortodoxe. Văzând declarația, prezentatoarea nu s-a putut abține și i-a dat o replică usturătoare.

Printre altele a explicat că nu va lăsa lucrurile așa ci va merge în instanță pentru că jignirile aduse nu pot rămâne nepedepsite. Drept urmare aceasta a explicat că va urma toate căile legale. Ironic și Bodi a spus că va face acest lucru după ce va ieși din piscină. Rămâne de văzut dacă în dosar va fi implicat și Fulgy care nu se dă dus din spațiul public.