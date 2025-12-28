Amenințat cu judecata de Ramona Olaru, Alex Bodi promite dezvăluiri: De la Agronomie!

Conflictul dintre Alex Bodi și Ramona Olaru continuă. După ce a fost amenințat cu instanța de „vedetă”, omul de afaceri a declarat că are informații despre trecutul acesteia și că va face publice mai multe detalii.

Chiar și după amenințări legale, Alex Bodi a continuat să se exprime public, iar scandalul a devenit rapid viral. Fanii Ramonei Olaru au reacționat la postările afaceristului, criticându-l direct.

La o postare recentă de pe Instagram, un internaut i-a comentat că „nu-i ajunge Ramonei Olaru nici la degetul mic”, iar Bodi a răspuns insinuând că prezentatoarea nu ar fi ceea ce pare. El a menționat că va aduce „amintiri” din perioada în care Ramona studia agronomia, afirmând: „Cu bani ia orice prost, era ușor… o să aduc eu amintiri de la Agronomie.”

Scandalul a început după ce Ramona Olaru a declarat într-un podcast că nu mai iese cu bărbați săraci. Alex Bodi a răspuns public cu comentarii critice, susținând că vedeta ar fi o femeie pe interes și făcând o serie de observații ironice.

Ramona Olaru i-a oferit replica imediat, afirmând că declarațiile lui Bodi sunt nejustificate și că va rezolva situația pe cale legală. Vedeta a precizat că intenționează să revină în țară pentru a se ocupa de acest caz.

Vedeta de la Neata a precizat că de această dată nu va lăsa lucrurile nerezolvate și că, la întoarcerea în țară, se va ocupa pe cale legală de situație. Ea a subliniat că niciun bărbat nu are dreptul să facă astfel de declarații despre femei.

Ramona Olaru a explicat că până acum a tăcut, însă nu consideră normal ca jignirile să fie tratate ca ceva obișnuit. „A ajuns așa o normalitate să iasă unul oarecare să zică despre o femeie că e, că face, că pe bani că pe dincolo… Cum adică să trec peste? Nu am cum să nu iau în seamă așa ceva”, a afirmat ea.