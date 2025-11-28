Ramona Olaru, amenințări cu moartea după podcast. Bărbații s-au supărat tare

Ramona Olaru a făcut dezvăluiri halucinante la un podcast la care a participat recent. Prezentatoarea a povestit că după ce a spus la Jorge anumite lucruri despre bărbați, o parte dintre aceștia au amenințațt-o cu moartea.

Șatena de la Neața a povestit că s-a ales cu amenințări foarte urâte după dezvăluirile despre bărbați făcute la un podcast. ”După podcastul lui Jorge am primit mesaje de amenințare de la niște persoane care mi-au zis rău, urât. Gen: pe unde te prind te omor. Adică urât rău. Pentru că iată, oamenii nu suportă sinceritatea.

Pentru că sinceritatea nu mai există. Ei nu suportă să-i schimbi cursul vieții. Că el trăiește într-o realitate și tu vii cu asta și îi dai în cap. Cum adică? De ce spui tu așa lucrurile?”, a spus Ramona.

Aceasta a continuat. ”Îmi reproșau așa că cine sunt eu să le zic că sunt proști. Că eu le-am zis la un moment dat în celălalt podcast că sunt proști. Ceea ce susțin în continuare. Dar acolo era într-un context, pentru că au un anumit comportament, pentru că spun anumite lucruri, din punctul meu de vedere, așa cum era și individul de față.

El fiind atât de redus, atât a avut de aruncat. Și mi-a zis că pe unde mă prinde, mă omoară, m-a înjurat, mă taie. Cine ești tu să spui că sunt eu prost. Tu-ți dai seama cât de personal a luat-o?”, a mai spus ea.

Pe de altă parte, șatena a precizat că l-a întâlnit și pe bărbatul care corespundea tuturor cerințelor. Cu toate acestea, l-a refuzat pentru că ea își mai dorește să petreacă. Asta deși multă vreme a explicat că își dorește să întemeieze o familie. Se pare totuși că între timp s-a cam răzgândit.