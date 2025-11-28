Monden

Ramona Olaru, amenințări cu moartea după podcast. Bărbații s-au supărat tare

Ramona Olaru a făcut dezvăluiri halucinante la un podcast la care a participat recent. Prezentatoarea a povestit că după ce a spus la Jorge anumite lucruri despre bărbați, o parte dintre aceștia au amenințațt-o cu moartea.

Șatena de la Neața a povestit că s-a ales cu amenințări foarte urâte după dezvăluirile despre bărbați făcute la un podcast. ”După podcastul lui Jorge am primit mesaje de amenințare de la niște persoane care mi-au zis rău, urât. Gen: pe unde te prind te omor. Adică urât rău. Pentru că iată, oamenii nu suportă sinceritatea.

Pentru că sinceritatea nu mai există. Ei nu suportă să-i schimbi cursul vieții. Că el trăiește într-o realitate și tu vii cu asta și îi dai în cap. Cum adică? De ce spui tu așa lucrurile?”, a spus Ramona.

Aceasta a continuat. ”Îmi reproșau așa că cine sunt eu să le zic că sunt proști. Că eu le-am zis la un moment dat în celălalt podcast că sunt proști. Ceea ce susțin în continuare. Dar acolo era într-un context, pentru că au un anumit comportament, pentru că spun anumite lucruri, din punctul meu de vedere, așa cum era și individul de față.

Cum va fi, de fapt, vremea de Crăciun și Revelion. ANM a actualizat prognoza pentru decembrie
Cine e Alexandru Dimitriu, vehiculat ca nominalizare a USR la Armată. E apropiat de frații Micula

El fiind atât de redus, atât a avut de aruncat. Și mi-a zis că pe unde mă prinde, mă omoară, m-a înjurat, mă taie. Cine ești tu să spui că sunt eu prost. Tu-ți dai seama cât de personal a luat-o?”, a mai spus ea.

Pe de altă parte, șatena a precizat că l-a întâlnit și pe bărbatul care corespundea tuturor cerințelor. Cu toate acestea, l-a refuzat pentru că ea își mai dorește să petreacă. Asta deși multă vreme a explicat că își dorește să întemeieze o familie. Se pare totuși că între timp s-a cam răzgândit.

