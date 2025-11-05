Monden

Ramona Olaru a avut cununiile legate. Cine i le-a dezlegat

Prezentatoarea TV. Ramona Olaru a declarat la un podcast că a avut cununiile legate. Aceasta a precizat că le-a avut legate și în altă viață, dar și în facultate.

Ramona Olaru a descoperit de ce nu are noroc la bărbați

Prezentatoarea a povestit că a mers la o persoană care se ocupă de energii pentru a înțelege de nu găsește bărbatul potrivit.

”Și mi-a zis că în altă viață am făcut o prostie. Dar nu a fost pentru că am fost eu rea. Dar veneam dintr-o familie nepotrivită și ca să fim ok, m-au dat de soție unui călugăr, că proveneam dintr-o familie săracă. Și eu nu voiam asta că voiam să mă bucur de viață. Și eu stat cu omul acela cât am stat și pe urmă m-am dus cu altul. Și practic am încălcat jurământul făcut în fața lui Dumnezeu și din acest motiv am cununiile legate. Doamna a curățat acum, eu aștept să vină omul”, a spus ea.

Și în viața asta a avut probleme

Doar că apoi a aflat că nici în viața asta nu a fost tocmai bine.

Ramona Olaru

Sursa foto: Instagram

”Și mi-a mai legat cununiile și cineva în viața asta, O doamnă care nu mă suporta că ieșeam cu fiul ei la masă. În tinerețe. Și mi-a zis de doamna respectivă, deși nu avea de unde să știe că era de pe vremea facultății. Mi-a zis femeia că am avut un iubit în timpul facultății și mama lui și sora lui nu aveau nicio dorință de prezența ta”, a explicat Ramona.

Cine face delegări de energii

Ulterior, toate fetele au vrut să afle numărul doamnei respective. Numai că Ramona le-a tăiat accesul la informație.

”Măi fetelor, m-ați rupt să vă dau numărul acelei persoane să vă dezlege nu știu ce cununii. Vă rog să ascultați cu atenție podcastul. Nu vă salvează nimeni, voi vă salvați. Nu e o persoane care vrea să i se dea numărul oricui așa la toată lumea. Fiecare vibrează cu anumite persoane”, a scris prezentatoarea pe Instastory.

