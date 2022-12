Despărțirea anului în showbiz. Ramona Olaru și Cătălin Cazacu s-au separat oficial: „Nu mai am lacrimi, merg la sală şi dau în sac”

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu s-au despărţit oficial. Într-un interviu acordat recent, Ramona Olaru a confirmat separarea de cel care a cerut-o în căsătorie în vara acestui an.

Asistenta TV a declarat că nu mai vorbește cu Cătălin Cazacu, nu au mai comunicat deloc în această perioadă şi nu știe absolut nimic despre campionul la motociclism. Cât despre motivul despărțirii, a spus că nu s-au certat şi că nu-l va mai căuta niciodată.

„Momentan, e bine așa cum e situația. Nu mă caută. Chiar nu știu ce face. Eu nu o să-l caut niciodată. Am altă treabă în acest moment. Mă ocup de mine. Drum drept. Tot timpul suferi, dar după o vârstă, faci altfel, vezi lucrurile altfel și faci ce îți e ție bine. Suntem tot oameni, chiar dacă suntem persoane publice. Lucrurile nu ies întotdeauna așa cum îți dorești. Dumnezeu îți dă ceea ce ai nevoie, nu ce îți dorești! Nu pot să spun că am greșit eu sau el. Unele lucruri nu ies așa cum vrei, atât pot să spun. Am fost împreună un an”, a spus Ramona Olaru.

Ramona Olaru a apărut fără inelul de logodnă

Perioada sensibilă pe care asistenta o traversează a fost lesne de observat cu ocazia aniversării Ramonei de Sfântul Nicolae. Nicoleta a primit un cadou care a bucurat-o până la lacrimi, mulțumind lui Răzvan și Dani că se află în viața ei. L-a uitat pe Cazacu, însă, care nu a omis totuși de onomastica fostei iubite. Așa că i-a luat cadou un obiect scump care nu ar putea echivala, totuși, lipsa de dragoste și dedicare din partea prezentatorului de la Stars.

Întrebată unde este verigheta, Ramona Olaru spus că nu are „nimic pe degete”. Ramona Olaru a explicat şi de ce a plâns în direct la TV:

„Așa moment, nu există oameni mai mișto pe lumea asta decât colegii mei. Și în urmă cu vreo două trei săptămâni am zis «dacă mă întrebați ce îmi doresc de ziua mea, să știți că eu îmi doresc să ningă, nimic mai mult. Și nu m-am așteptat la acest moment, a fost un moment foarte emoționant și m-a prins și într-un moment în care sunt mult pe emoțional și atunci m-a bușit plânsul. Uneori e bine să plângi, că te descarci și scoți toată furia”, a mai spus vedeta TV.

Ramona Olaru: Eu nu mai am lacrimi

Ramona Olaru a spus cum reuşeşte să scoată toată furia din ea: „Pe toate c*caturile care au fost până acum. Cele mai multe au fost nu de fericire în general în viața mea. Dar mă bucur că au fost și de fericire și acum sunt bine, pentru că așa cum spuneam adineauri, când scoți mai multe, scoți furia, e foarte bine să plângi sau să lovești ceva. Să vii la sală, să dai într-un sac”l?

Şi continuă: „Pentru că lucrurile în general în viață nu sunt așa cum ți-ai dori, ci așa cum ai nevoie, așa vin. Cu privire la posibilitatea să se împace, a spus că „Nu știu, eu sunt la mine acasă momentan. Știu, sinceritatea la mine e punctul forte

Ramona Olaru vrea să își cumpere apartament, semn că despărţirea este definitivă

Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” locuia în casa lui. Ea s-a întors în apartamentul ei după despărțire. „Eu locuiam în casa lui, dar în mare parte lucrurile sunt la mine. Nu mi le-am mutat niciodată pe toate la el”, a spus Ramona.

„Încă lucrez la acest lucru. Caut mai multe variante, le am deja pe masă. O să investesc banii la începutul anului. Acum mă pregătesc să plec în vacanță și vreau să sparg toți banii în vacanță. Vreau să locuiesc tot în zona în care stau acum, în partea de Nord. Apartamentul să aibă cât mai multe camere, trei-patru. Două băi, una pentru mine, una pentru pisici”, a declarat asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, potrivit cancan.ro.