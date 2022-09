S-au aflat motivele de ceartă dintre Ramona Olaru și Cătălin Cazacu. „Singurul meu viciu este ea”. Foto

Ultimul scandal dintre Ramona Olaru și Cătălin Cazacu a fost la LOFT. Motociclistul, fire geloasă, a luat foc pentru că Ramona a fugit la mare fără el. Şi chiar dacă s-au despărțit și împăcat de mai multe ori, relaţia lor rezistă, şi nu oricum, ci cu o cerere de căsătorie efectuată de motociclist și planificarea nunții.

„Ne-am și certat când am venit. Ne-am certat, recunosc, când am ajuns. Mă întreabă, eu îi spun și face tot ca el. E taur. Nu pot să-l iau de coarne să mă lupt cu el. (…) Ne-am certat jumătate de oră când am venit aici, pentru că i-am zis cum să se îmbrace și s-a îmbrăcat cum a vrut el. (…) Mi-a luat flori azi, fără să greșească’, a mărturisit Ramona Olaru.

Cătălin Cazacu: „Eu mă îmbrac prost dintotdeauna. (…) Dacă am luat flori, sigur am greșit ceva. Dacă nu luam flori… (…) Singurul meu defect este că sunt prea perfect și singurul meu viciu este ea”, a spus Cătălin Cazacu.

„Nu vrem să părem familia și nici cuplul perfect”

Acesta a mai precizat că nu vrea să pozeze în familia perfectă alături de asistenta de la „Neatza”, ci preferă să-și trăiască dragostea în felul lor.

„Noi nu pozăm în altceva decât suntem, nu vrem să părem familia și nici cuplul perfect, nu vrem să dăm sfaturi de dragoste nimănui, noi ne trăim dragostea cum știm noi. Ultimul lucru din lume care se poate spune despre noi este că suntem falși. Și nu suntem falși și cred că din cauza asta ne iubește atâta lume. Noi am plecat pe un drum, iar plecând pe drumul ăla… normal, vor mai fi obstacole, dar important este că am hotărât amândoi și am fost de acord cu direcția drumului. Nu există o regulă”, a spus motociclistul.

„Nu o să fie o nuntă niciodată cu frac și cu tradiții”

Referitor la nunta care va avea loc între Cătălin Cazacu și Ramona Olaru, după ce motociclistul și-a cerut partenera în căsătorie, acesta a dezvăluit că nu va fi un eveniment cu obiceiurile tradiționale. Mai mult, Ramona Olaru și Cătălin Cazacu vor să facă nuntă, pe plajă, deși încă nu au stabilit când va fi evenimentul, chiar dacă certurile dintre ei nu se mai termină.

„Nu o să fie o nuntă niciodată cu frac și cu tradiții și cu o sală de nunți în care toată lumea să vină la patru ace, pentru că nu suntem noi. La noi, la evenimentul nostru, o să fie toată lumea relaxată. Dar lucrăm la el și în momentul în care o să știm cum arată, o să știe toată lumea”, a încheiat Cătălin Cazacu, pentru cancan.ro.