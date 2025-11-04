Ramona Olaru: „Mi-a cerut inelul înapoi și mi-a zis că sunt o vagaboandă”

Prezentatoarea de la Neața, Ramona Olaru a povestit la un podcast că un fost iubit nu doar i-a cerut inelul înapoi, dar i-a adresat și cuvinte urâte. Ba mai mult a mai făcut și alte remarci publice la adresa ei.

Prezentatoarea a explicat ce s-a întâmplat cu un fost logodnic. ”Eu sunt de părere că odată ce ai dăruit un lucru cuiva este un dar, un dar al persoanei respectivei. Mulți o să-mi sară în cap și o să zică, acela ți-i l-a dat doar cât stați logodiți și dacă nu mai ești logodită trebuie să i-l dai înapoi.

Mi se pare o prostie asta. Dacă e dat, dar să fie, nu să-ți recuperezi banii, tu, nebunule, care ești. Sau ce? mulți spun ”am pierdut atâția ani cu tine, trebuie să îi recuperez”. păi dacă tu consideri că ai pierdut atâția ani cu mine de ce ai stat atâta timp? ”Ești o vagaboantă„. Așa mi-a zis atunci când mi-a cerut inelul. Nu știu de ce mi-a zis așa, probabil că așa îi plăcea să stea cu astfel de femei. Nu eram și trebuia să zică”, a povestit aceasta.

Doar că ulterior lucrurile au degenerat. ”Mi-a cerut inelul înapoi i l-am dat, am încheiat povestea. M-am dus în treaba mea acasă și am încheiat de tot, nu am mai răspuns niciodată la nimic. Și apoi a venit 1 martie. Și eu am mulți colegi bărbați care îmi aduc flori, că na, sunt colega lor.

Buchete, buchete, le-am făcut poze și le-am postat. Și apoi individul a scris: ”bine că ai vrut să faci femeie de casă să-i de alții flori la vagaboantă” sau ceva de genul. Deci, m-a făcut vagaboantă că mi-a dat cineva flori, pe story, și au preluat toate ziarele. Eu nu pot să consider un asemenea om bărbat”, a explicat Ramona Olaru.