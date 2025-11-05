Ramona Olaru, singură de ani întregi. De ce nu și-a găsit jumătatea

Ramona Olaru a recunoscut recent că preferă să fie mult mai atentă în alegerea partenerilor și că nu este dispusă să facă compromisuri în dragoste. Asistenta TV, care este singură de mai mulți ani, a spus că își dorește o relație serioasă, dar cu cineva care știe să se comporte într-un cuplu.

„Sunt singură de patru ani și nu mă grăbesc să îmi fac un nou iubit. Cred că e mai bine să aștept decât să intru într-o relație care să nu mă împlinească”, a declarat Ramona, explicând că acum prioritizează calitatea relațiilor și dezvoltarea personală.

În ultima perioadă, Ramona a fost atrasă de terapiile de regresie și de explorarea aspectelor karmice din viețile anterioare. Recent, a aflat de la un specialist că ar fi avut cununiile legate dintr-o viață anterioară.

Asistenta TV a spus că aceste informații i-au oferit o perspectivă mai clară asupra experiențelor sale sentimentale de până acum. „Am stat cât am stat cu omul ăla și după m-am dus cu altul… Doamna a curățat și acum aștept să vină omul și eu o cred”, a completat fosta iubită a lui Cătălin Cazacu.

Pe lângă interesul pentru spiritualitate și autocunoaștere, Ramona se concentrează și pe independența sa materială. În luna iulie, de ziua ei, și-a făcut cadou un ceas de lux, demonstrând că nu are nevoie de un partener care să o sponsorizeze.

„Eu nu am niciun sponson. Ceasul de la mână este cumpărat de mine, de ziua mea… Dacă îmi doresc foarte mult o chestie, poate o să o am într-un an, doi, dar o să o am de fiecare dată”, a spus ea în podcastul lui Jorge.

În prezent, Ramona pare să fie mulțumită de ritmul propriu de viață și de modul în care își gestionează relațiile. Asistenta TV a mai spus că nu ar mai avea niciodată o relație cu un bărbat sărac sau care să-i ceară inelul de logodnă înapoi, așa cum a făcut fostul ei partener, Cătălin Cazacu.