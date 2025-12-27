Vorbele care îl duc în fața judecătorilor pe Alex Bodi. Ramona Olaru nu-l iartă

E scandal în lumea mondenă după ce Alex Bodi a făcut mai multe declarații despre Ramona Olaru, despre care spune că este o ”divă închipuită”. Prezentatoarea i-a transmis că se vor vedea în instanță.

Supărat că prezentatoarea a explicat la un podcast că nu mai iese cu bărbați săraci, Bodi a ieșit public și i-a transmis o serie de apelative care duc către jigniri. Pe scurt, Bodi, cel care în trecut și-a bătut fosta nevastă, pe Bianca Drăgușanu a explicat că Ramona Olaru ar fi o femeie pe interes. Drept urmare prezentatoarea nu s-a abținut să îi dea și replică.

”Mi se pare absolut ireal ca o persoană să facă astfel de declarații despre mine. O persoană care nici măcar nu mă cunoaște și dacă m-ar cunoaște... Ce îți dă ție dreptul să faci astfel de declarații despre mine”, a întrebat retoric aceasta.

Aceasta a mai spus că de această dată nu mai lasă lucrurile așa. ”Am să las doar story-ul acesta aici și nu o să mai vorbesc despre subiect, dar când o să revin în țară o să mă ocup pe cale legală de acest lucru. Cu siguranță. Nu ai cum!

În primul rând nu ai cum să ai poziția pe care o ai tu ca bărbat și să te apuci să vorbești așa despre niște femei și să declari astfel de lucruri. Absolut nimic nu-ți dă dreptul ăsta, e o greșeală enormă. Ne vedem la București”, a mai declarat Ramona Olaru.

Pe de altă parte, aceasta a explicat că până acum a tăcut, dar nu este normal ca un bărbat să vorbească urât despre o femeie, iar aceasta să tacă.

”A ajuns așa o normalitate să iasă unul oarecare să zică despre o femeie că e , că face, că pe bani că pe dincolo, că cu ăla. Și așa, oamenii se așteaptă să trec peste. Cum adică să trec peste? Nu am cum să nu iau în seamă așa ceva. Declari despre o persoană lucruri, așa de la tine”.