Alex Bodi a vorbit despre prietenia cu periculosul infractor turc Necati Arabaci, lider asociat Hells Angels Motorcycle Club

Alex Bodi a explicat la o emisiune online despre conexiunile cu Necati Arabaci, cunoscutul traficant de persoane și unul dintre liderii Hells Angels. Musculosul spune că sunt prieteni de mult timp și că au colaborat în diferite situații și afaceri.

Omul de afaceri a povestit despre prietenia cu temutul intractor turc. ”Eram și sunt și în ziua de astăzi prieten cu ce de la Hells Angeles. Necati Arabaci este unul dintre cei care conducea o astfel de divizie, adică o regiune unde reprezenta șefia. La un moment dat germanii s-au despărțit de partea turcă și au rămas cu anumite teritorii.

Eu, așa din auzite, am văzut pe mulți, i-am cunoscut, în 2007-2008 am auzit de el, dar nu am avut șansa să interacționez cu el, cum am interacționat anii trecuți”, a spus Bodi. El, la rândul lui a fost acuzat de DIICOT că ar fi făcut trafic de persoane în Germania.

Nuredin Beinur, cunoscutul interlop român de origine turcă este cel care le-ar fi făcut legătura celor doi. ”L-am cunoscut prin prisma lui Beinur, care îl tot suna pe video. În cele din urmă tot ziceau că să ne facă cunoștință. Eu am zis că merg în Dubai și ne-am întâlnit acolo. Am avut o conexiune foarte ok, e un om super ok.

Nu mă interesează ce zice youtube-ul sau lumea. El atrage foarte mult interes. Dacă aflau oamenii că suntem la restaurant, veneau 10-20 de oameni să-l salute. Pe unii îi cunoștea, pe alții nu”, a povestit Bodi.

Potrivit informațiilor din spațiul public, Necati Arabaci este jumătate turc jumătate german. Drept urmare majoritatea infracțiunilor le-a comis în Germania unde a fost și condamnat pentru trafic de persoane, proxenetism, infracțiuni cu violență, deținere ilegală de arme.

A petrecut câțiva ani după gratii, apoi s-a retras în Dubai. De altfel, acestea sunt infracțiunile pentru care sunt acuzați în general cei de la Hells Angels.