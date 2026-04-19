Unul dintre cei mai căutați infractori din Europa, prins în Mexic

Un cetățean maghiar acuzat de trafic de droguri și inclus pe lista celor mai căutați infractori din Europa a fost arestat în Mexic, au anunțat autoritățile mexicane, a anunțat Ministerului Securității Publice, potrivit Le Figaro.

Bărbatul, identificat ca János Balla, cunoscut și sub numele de „Dániel Takács”, era urmărit internațional în baza mai multor mandate de arestare și figura pe lista celor mai căutați zece infractori din Europa.

Autoritățile maghiare îl caută pentru implicare într-o rețea de trafic de droguri, iar cazul său era deja în atenția Europol și Interpol, fiind emisă și o notificare roșie pentru localizarea și reținerea sa.

Potrivit informațiilor furnizate de Europol, Balla, în vârstă de 48 de ani, ar fi condus o organizație criminală implicată în traficul de cocaină și ecstasy. Activitatea grupării ar fi fost documentată cel puțin în perioada 2014–2015, când rețeaua opera la nivel internațional, cu legături în mai multe state europene.

Arestarea a avut loc în stațiunea Cancún, din sud-estul Mexicului, în urma unei operațiuni desfășurate de forțele de securitate mexicane. Autoritățile au publicat imagini în care suspectul apare escortat de polițiști și militari, purtând barbă și o cămașă cu imprimeuri tropicale, fiind reținut fără incidente majore.

Ministerul Securității Publice din Mexic a precizat că operațiunea a fost rezultatul unui schimb de informații cu autoritățile din Ungaria, ceea ce a permis localizarea exactă a suspectului pe teritoriul mexican. Cooperarea internațională a jucat un rol esențial în identificarea și reținerea acestuia, având în vedere statutul său de fugar urmărit în mai multe jurisdicții.

După reținere, autoritățile mexicane au anunțat că János Balla urmează să fie predat serviciilor de imigrație, în vederea declanșării procedurilor de extrădare sau expulzare către Europa. Procesul administrativ va include verificări juridice și coordonare cu statele europene implicate în anchetă, inclusiv Ungaria, unde este deschis dosarul principal de trafic de droguri.