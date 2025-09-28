Zeci de percheziții în București, Ilfov și Olt, într-un dosar de trafic de droguri

Procurorii DIICOT, alături de polițiștii de la trupele speciale și de la combaterea criminalității organizate, participă duminică la zeci de descinderi în București și în județele Ilfov și Olt. Ancheta vizează un grup infracțional suspectat de trafic de droguri, infracţiuni de luare și dare de mită și divulgare de informații nepublice. „Vor fi puse în executare peste 50 de mandate de aducere”, a anunțat DIICOT, într-un comunicat de presă.

Ancheta vizează infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și de mare risc, luare și dare de mită, precum și divulgarea de informații nepublice.

Duminică, procurorii DIICOT – Structura Centrală, alături de polițiștii Serviciului Grupuri Infracționale Violente al Poliției Capitalei, desfășoară 43 de percheziții în București și în județele Ilfov și Olt, în acest dosar.

Datele oficiale transmise de instituțiile implicate în anchetă arată că pe numele a peste 50 de persoane au fost emise mandate de aducere, care vor fi ridicate și duse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală.

La descinderi participă polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București și luptători ai Serviciului Acțiuni Speciale din Poliția Capitalei.

„Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combaterea Criminalității Organizate București, luptătorilor Serviciului Acțiuni Speciale din Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Direcției Generale de Jandarmerie a Municipiului București”, a mai anunțat instituția menționată anterior, în comunicatul de presă.