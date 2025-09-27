Călin Georgescu, implicat în două anchete penale. De la mercenari la afaceri cu aur

Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale. În același dosar apar și Horațiu Potra, alături de alți mercenari.

În paralel, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a confirmat că avansează investigația deschisă încă din ianuarie 2024, după plângerea depusă de omul de afaceri Răzvan Leu. Acesta reclamă o „țeapă” de 1,1 milioane de euro și acuză constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune.

„Cercetările se efectuează in rem, la nivelul DIICOT - Structura Centrală, cu privire la infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 Cod penal, și înșelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 256 indice 1 Cod penal. În acest dosar au fost emise ordine europene de anchetă către autoritățile judiciare din Marea Britanie, Italia și Elveția”, se arată în răspunsul oficial al instituției pentru Antena 3 CNN.

În același dosar, alături de Georgescu au fost reclamați și fostul ofițer DGIPI („Doi și-un sfert”) Ion Negoescu, omul de afaceri Ionel Rusen și Massimiliano Arena, director al Wealth Bank Transfer LTD.

Potrivit plângerii, totul ar fi început în 2021, la Câmpulung Muscel, când Răzvan Leu s-a întâlnit cu Călin Georgescu, care i l-a prezentat pe Ionel Rusen drept un „potent om de afaceri”. Scopul: intermedierea unei linii de credit pentru o afacere cu tranzacții de aur, ce ar fi urmat să se deruleze la Dubai.

Operațiunea ar fi continuat prin implicarea lui Massimiliano Arena, care i-a promis un credit de 6 milioane de euro. Cum împrumutul nu s-a materializat, Leu și-a cerut banii înapoi. În 2022, Georgescu și apropiații săi i-au promis returnarea sumei printr-o companie elvețiană, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

În 2023, Georgescu i-ar fi garantat afaceristului că își va recupera banii după intrarea fondurilor pentru campania electorală prezidențială din 2024. Tot atunci, acesta ar fi trimis, de pe telefonul personal, mai multe ordine de plată fără acoperire. Documentele sunt acum probe în dosar, legându-l direct de acuzațiile de înșelăciune.

Potrivit denunțului, Ion Negoescu este prieten cu Călin Georgescu de peste 15 ani. Răzvan Leu a avut mai multe întâlniri cu acesta chiar în sediul Senatului României, unde Negoescu ocupa funcția de șef al serviciului de protecție a informațiilor clasificate.

Negoescu a fost detașat de la Ministerul Afacerilor Interne în februarie 2017, iar în aprilie 2021 a ieșit la pensie. Între 2007 și 2008, el a fost adjunct al șefului Diviziunii de Control și Autoprotecție din cadrul DGIPI, cunoscut și sub numele de „Doi și-un sfert”.

I