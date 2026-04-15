Cine sunt Cezar Petcu și Costel Litrașu, interlopii din spatele lui Dorian Popa și Alex Bodi

În România, se pare că în spatele unui om de afaceri potent se află nu o femeie puternică, ci un interlop. Cel puțin așa reiese din ultimele date publice legat de scandalul dintre Bodi și Dorian Popa care ar fi apelat la doi oameni din lumea gri a Capitalei ca să îl aplaneze.

Bodi și Dorian Popa au avut un schimb de replici dur la începutul acestui an. Cum cei doi beligeranți au amândoi dosare penale, o confruntare ilegală nu i-ar fi ajutat deloc. Așa că ar fi apelat la interpuși. Mai exact Dorian Popa prin intermediul lui Meko ar fi ajuns la nimeni altul decât la Cezar Petcu.

Acesta este ginerele lui Sile Cămătaru și nimeni altul decât cel care l-a înjunghiat pe celebrul Bebino. Evident ca a fost și închis pentru această faptă, dar a fost eliberat anul trecut, practic era la dispoziție. Acesta l-ar fi și amenințat pe Bodi, spunându-i că-n București nu e ca la Mediaș.

De cealaltă parte a baricadei, se află Costel Litrașu, un alt interlop extrem de periculos. Și acesta a participat la un scandal de proporții în Chiajna câna a atacat cu săbii, cuțite și un pistol doi membri ai unui clan rival.

Și acesta a fost în închisoare până anul trecut când a fost eliberat. Potrivit informațiilor din spațiul public, Litrașu ar fi în acest scandal de partea lui Bodi.

Iar în februarie, anul acesta se pare că cele două găști s-au văzut sub același acoperiș într-un restaurant din Capitală. Numai că Litrașu s-a încăierat cu Adrian Căldărar, membru în clanul Cocalarilor, din care a făcut parte și Cezar Petcu.

Iar în urma perchezițiilor legate de această încăierare, Căldărar a fost reținut. Sunt audieri în acest dosar și rămâne de văzut dacă vreunul dintre participanți sau martori va explica exact ce s-a întâmplat.