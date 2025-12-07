Monden

Un nou dosar deschis pe numele lui Fulgy. Artistul, citat prin publicitate

Un nou dosar deschis pe numele lui Fulgy. Artistul, citat prin publicitate
Fulgy urmează să afle decizia instanței în dosarul deschis în urmă cu câțiva ani, în care este acuzat că a condus un autoturism în timp ce se afla sub influența substanțelor interzise.

Un nou dosar pe numele lui Fulgy

Cu toate că a fost internat la dezintoxicare și a urmat tratament medical pentru problemele cu care s-a confruntat, Fulgy nu scapă de probleme. Pe numele lui a fost deschis un nou dosar, înregistrat cu doar câteva zile în urmă.

Dosarul are ca obiect „înlocuirea/încetarea obligării la tratament medical”, iar instanța urmează să stabilească dacă fiul Clejanilor trebuie să continue tratamentul impus sau dacă această măsură poate fi ridicată ori modificată.

În același dosar figurează și Centrul de Evaluare și Tratament al Toxicomaniilor pentru Tineri Sf. Stelian, ceea ce indică faptul că procedura are legătură cu monitorizarea medicală a lui Fulgy.

Proces

Proces. Sursa foto: Arhiva EVZ

Citația, făcută publică pe Portalul Instanțelor de Judecată

Fiul Clejanilor nu a putut fi contactat de autorități pentru a primi citația în mod obișnuit la termenul programat pe 11 decembrie, înainte de Crăciun.

Astfel, pe Portalul Instanțelor de Judecată este menționat că Fulgy este citat prin publicitate, autoritățile fiind nevoite să facă publică citația pentru artist.

Fulgy, despre mama sa: „Mama e o constipată cu spasmofilie”

Fulgy a lansat cuvinte dure la adresa mamei sale, Viorica de la Clejani, și a surorii sale, Margherita, afirmând despre ele că sunt „vedete de carton”.

„Singurii care nu avem nimic suntem eu cu tata. Pe bune acum, Doamne ferește de asemenea soartă ce am avut eu cu familia asta cu femeile. Astea două care toată viața lor s-au bătut și s-au blestemat”, a mai spus cântărețul, pe rețelele sociale.

Despre mama lui, acesta a mai spus: „Mama e o constipată cu spasmofilie și cu caracter de pușcăriaș. Frații mamei mele sunt jucători la cazinou și cerșetori prin Europa. Luați pastile acum și duceți-vă nu după Bursuc, după pământ”.

Mai mult, tânărul și-a îndemnat tatăl să divorțeze și să „le lase pe stradă” pe mama și pe sora lui: „Nu îți mai sacrifica tu sănătatea cu neamul acesta de cerșetori. Noroc cu tata că altfel era vai și amar de voi care ați crescut în Băbăița, Alexandria. Nu sunteți de la Clejani. Scursurile societății care nu știți să vorbiți”.

23:19 - Un nou dosar deschis pe numele lui Fulgy. Artistul, citat prin publicitate

