Viorica de la Clejani dă de pământ cu tradițiile românești. „Aveți cele mai proaste tradiții posibile”

Viorica de la Clejani a transmis un mesaj dur românilor legat de tradiții. De asemenea aceasta a făcut referiri și la cei care o judecă din cauza lui Fulgy.

Cântăreața a postat un mesaj plin de furie legat de tradițiile românești. Deși aceasta este invitată la multe petreceri tradiționale nu prea îi are la suflet pe cei cărora le cântă.

”Aveți cele mai proaste tradiții posibile. Omorâți mielul acela de Crăciun și porcul. Și eu am fost crescută așa, dar slavă Domnului că am renunțat la carne. Eu nu mai mănânc carne. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu am mâncat decât de pui și de porc. Aveți niște tradiții barbare. Nu mai spun că vă duceți la biserică voi babe credincioase, nici pensie n-aveți. Să vedem ce-o să faceți dacă nu vă mai dau pensie. Și să vă pună tarif la comentariile pe care le lăsați pe tiktok. 5 euro mesajul să vedeți cum fugiți ca păduchii de gaz. Și pe mine m-au înjurat mulți, dar eu nu am băgat în seamă”, a explicat aceasta.

Probabil încercând să-l scuze pe fiul său, aceasta a explicat că oamenii cu probleme trebuie să fie menajați. Ba mai mult, a spus că unii dintre comentarii ei se comportă mai rău ca cei cu boli psihice.

”Sunteți oameni aici care vă comportați mai rău ca unul cu probleme. Vă văd comentând bârfind, vai nu și-a educat copilul. Iubește câinii mai mult. Da iubesc animalele, fac bine la animale, la oameni nu fac nici dacă îl văd mort în șanț eu nu sun la 112, nu vreau. Atât de scârbită și înrăită sunt. Bine că sunt om cu cine trebuie, cu apropiații. Așa cu lumea de rând nu mă interesează”, a spus artista.

Ca să încheie apoteotic, aceasta a reamintit despre răstignirea Mântuitorului. ”Dacă vedeți că un om nu e bine și e în groapă voi îl îngropați mai rău? Așa ați făcut și cu Iisus Christos, l-ați omorât. Ați ales dintre Baraba și pe el, l-ați ales pe Baraba. Cine l-a omorât pe Iisus? Oamenii. Eu știu de ce nu vorbesc cu nimeni. Fiecare e liber să decidă ce vrea”, a conchis Viorica.