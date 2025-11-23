Viorica de la Clejani, anunț de ultimă oră pentru rude. Ce le transmite

Viorica de la Clejani e foc și pată pe rudele ei și cele ale soțului. Drept urmare le-a explicat într-un video că nu le dă niciun ban și nici nu îi mai primește pe acasă.

Celebra cântăreața le-a transmis rudelor sale un anunț pe o rețea de socializare. Aceasta nu s-a ferit să fie auzit de toată România. Mai ales că se pare că apropiații ei i-ar fi bârfit copii.

”Un anunț de interes național, către neamurile mele vreau să fac un apel și ale soțului meu. Ce nu v-am primit până acum nici 3 metri până la poartă să nu vă mai văd, să nu mai aud de voi. Vedeți-vă de treaba voastră, de familiile voastre că de lume nu îmi pasă. Că vă am pe voi cei mai mari dușmani, da? Care ne dușmăniți”, a explicat artista.

Aceasta a mai spus că ea face bani, dar banii se fac greu. De asemenea a explicat că în casa ei, ea este șefa, pentru că aduce bani în casă.

”Noi dacă avem, avem pentru că muncim. Dacă nu dăm nu dau că e greu să muncești și să dai. Așa că nu vă mai bucurați de necazurile noastre, de necazurile copiilor mei. Așa că, bă, eu sunt șefa acasă la mine. La familia Ioniță de la Clejani eu sunt șefa. Pentru că eu cânt și eu fac banii, ca să ne înțelegem”, a spus interpreta.

Anunțul Vioricăi vine după ce în ultimele zile, băiatul ei Fulgy a avut tot felul de intervenții care mai de care mai colorate pe rețelele de socializare. Probabil că multe dintre rudele familiei au comentat legat de subiect.

Iar acest lucru a înfuriat-o pe Viorica, care a explicat cu subiect și predicat că se dezice de neamul ei și de cel al lui Ioniță.