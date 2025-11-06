Ramona de la Clejani, mesaj pentru Ioniță: Ani la rând am vorbit cu tine, dar am vorbit singură

Ramona, fiica ilegitimă a lui Ioniță de la Clejani a povestit la un podcast cât de greu i-a fost să nu aibă tată. Aceasta a explicat că i-a scris mereu lui Ioniță absolut tot ce i se întâmpla. Dar acesta nu i-ar fi răspuns niciodată.

Fiica celebrului lăutar a povestit cât de greu i-a fost în copilărie. Din momentul în care a aflat cine e tatăl ei, aceasta s-a îndreptat către el, cu toate acestea, eforturile au fost zadarnice.

”Eu am vorbit cu el, dar vorbeam singură. Mereu îi dădeam mesaje, dar nu răspundea. Îi spuneam despre situațiile mele critice și singurul gând pe care îl aveam era să îi dau lui mesaj. Era sentimentul acela de copil către părinte și îi spuneam tot ce simțeam. Tot ce aveam, tot ce n-aveam, ba chiar și când mă mai supăram cu mama, îi spuneam lui. El știe despre mine, aproape toată copilăria mea de când am început eu să cresc și să îl caut. Dar nu am primit nici un mesaj înapoi”, a spus ea.

Ramona a mai explicat că la un moment dat a renunțat. ”Ultimul meu mesaj, o să-l țin minte, nu o să-l uit niciodată, a fost scurt. Și i-am scris: ”îți promit solemn, indiferent de ce va trebui să îndur și să duc și să trec orice obstacol, îți promit că vei mai auzi de mine”.

De atunci nu am mai vrut să vorbesc cu el, cred ca aveam 22 de ani. Eu la 22 de ani nu aveam nici după ce să beau apă. Dar aveam ambiție. Am avut o flacără în mine, mi-am dorit din tot sufletul să se întâmple ceva cu mine”, a explicat fiica lui Ioniță.

Aceasta a mai povestit că în copilărie, Ioniță a dus-o la actuala lui familie, dar nu s-a simțit confortabil acolo. Asta pentru că a fost tratată ca o străină și că nu a simțit că aparține acelei familii.