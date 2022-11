Ioniță de la Clejani va fi bunic. Fiica artistului a făcut marele anunț. „Sunt însărcinată într-o lună și ceva”

Ramona de la Clejani, fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani, formează un cuplu cu Ady Paris, unul dintre colegii săi de breaslă. Relația celor doi au evoluat rapid. Astfel, Ramona și Ady au programat deja nunta pentru anul viitor. Mai mult decât atât, Ramona a dezvăluit ce a aflat de curând.

„Sunt însărcinată într-o lună și ceva. Îl voi face pe Ioniță bunic. Nu știu ce o să fie. Eu îmi doresc foarte mult băiat, el vrea fetiță, acum ce o vrea bunul Dumnezeu. Iubitul meu a fost foarte fericit când i-am zis că o să fie tătic, mai ales că el nu are copii. În ultima perioadă mă simțeam încontinuu rău. Eu bănuiam că sunt însărcinată, așa că mi-am făcut un test de sarcină și am aflat atunci că sunt gravidă”.

În plus, cântăreața a mai adăugat că mama sa este foarte fericită pentru că va fi, din nou, bunică. În ceea ce le privește pe fiicele Ramonei, femeia a mărturisit că și ele sunt foarte bucuroase de noua veste.

Fiica cea mare a lui Ioniță de la Clejani este însărcinată

Ramona a mărturisit și că nu credea că o să mai simtă acel sentiment de fericire și iubire din partea unei persoane. Cu toate acestea, ea și-a găsit jumătatea. Cu toate acestea, fiica cea mare a lui Ioniță de la Clejani face terapie pentru a face față evenimentelor din trecutul ei.

„Eu am foarte multe traume care nu îmi dau voie să fac multe lucruri. Trăiesc altă viață acum. 28 de ani am plâns încontinuu. Acum, viața mea s-a schimbat radical. Am tot ce mi-am dorit. Aproape trei decenii am fost doar tristă. Eu am pornit în viață de la zero cu totul: am crescut fără tată, fără visuri și fără bucurii. De opt ani lupt singură.”, a declarat Ramona pentru Click.ro.