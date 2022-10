O vedetă Pro Tv este însărcinată. S-a căsătorit abia în această vară

Prezentatoarea de televiziune a dezvăluit chiar și sexul copilului. Roxana Hulpe s-a căsătorit cu Bogdan Rădulescu în luna septembrie.

Roxana Hulpe, însărcinată în săptămâna 26

Roxana Hulpe a dezvăluit recent că este însărcinată. Ea a reușit să țină secretul foarte bine, având în vedere că este în trimestrul 2 al sarcinii, în a 26-a săptămână.

Vedeta Pro TV, în vârstă de 32 de ani, a susținut că e minunat să te simți liniștit și împăcat cu tot parcursul vieții și să nu ai niciun regret. Ea a adăugat apoi că Universul i-a oferit cel mai frumos semn că este pe calea cea bună, atunci când credea că nu-i va fi foarte ușor să aibă un copil.

„Sunt în săptămâna a 26-a, în trimestrul doi, timpul se scurge atât de repede, iar emoțiile cresc, pentru că mă pregătesc de cea mai importantă dintre întâlnirile de până acum. Sper să fie punctual bebele, să nu ajungă nici mai devreme, nici mai târziu, data fiind finalul lunii ianuarie, începutul lunii februarie”, a dezvăluit jurnalista de la Pro TV.

Ea a precizat că este înconjurată de iubire din toate părțile. Deși uneori se simte foarte rău, astfel de momente se uită.

Ce sex va avea copilul Roxanei Hulpe

Jurnalista a precizat apoi că deși toată lumea se aștepta să aibă un băiat, va avea o fetiță împreună cu Bogdan Rădulescu, soțul ei.

„Toată viața am auzit asta: tu ești mamă de băiat! Așa că la prima morfologie am mers convinsă că este băiat. Eram cu mama în cabinetul doamnei doctor și mă întreabă: «Vreți să știți sexul bebelușului?» Am spus: «Da, normal, dar să nu afle mama» și, foarte sigură pe mine, am zis: «Oricum știu că e băiat». Doamna doctor zâmbea, părea că am citit în stele.

În final, după ce a părăsit mama cabinetul, mi-a spus că e fetiță”, a mărturisit Roxana pentru viva.ro.