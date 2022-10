Andreea Esca, mărturisire neașteptată. Știrista de la Pro TV a recunoscut: „M-au dat afară”

Andreea Esca are o carieră de succes, o familie minunată și o atitudine pozitivă. Cu toate astea, prezentatoare de la Pro TV a povestit că părinții ei au bătut-o și au dat-o afară din casă. Vedeta a mărturisit că a fost un episod pe care nu îl poate uita.

„Eu l-am văzut când Moş Crăciun mi-a lăsat cadourile şi a zburat pe geam. Pe una dintre camere nu o foloseam aproape niciodată, o numeam camera a patra. Şi acolo venea Moşu’ şi lăsa cadourile. Am intrat o dată acolo şi l-am văzut şi a zburat pe geam. Mereu îmi aducea o păpuşă. Bunica mea se ocupa de ceea ce însemnau cozonacii şi mâncărurile de Crăciun. Acum, Alexia e pasionată de tot ce ţine de bucătărie. E pasionată de turtă dulce.

Nu am un Crăciun preferat. Mereu când mă gândesc la Crăciun, mă gândesc la cel de când eram copii. Am plecat o dată cu o colegă de la grădiniţă şi cu bunica ei şi nu am zis nimănui şi tata nu m-a găsit. Până la urmă, m-au căutat şi eram în faţa acestei blocului fetiţe şi mi-am luat o bătaie serioasă. M-au dat afară şi au închis uşa în faţă, m-au lăsat pe preş. Şi atunci am stat ce am stat şi am bătut la uşă să le cer pantofii, că m-au dat afară în papuci şi nu puteam să plec aşa”, a povestit Andreea Esca, acum ceva timp.

Momente dificile pentru Andreea Esca

Andreea Esca a povestit că a avut parte de momente dificile și pe plan profesional. Prezentatoare regretă că și-a pus încrederea în unele persoane și că nu a fost mai precaută.

„Sunt oameni care mi-au făcut diverse lucruri foarte rele, iar eu uit complet, chiar uit. Adică în așa fel funcționează mintea mea încât mă întâlnesc cu cineva și încep să vorbesc, apoi altcineva îmi spune: „De ce vorbești cu persona aceasta, nu-ți duce aminte ce a făcut?. Nu, chiar nu-mi aduc aminte. E un sistem de autoapărare care m-a făcut să pot să rezist atâta vreme. Și mai e ceva: cu vârsta, am devenit mult mai tolerantă, pentru că am trecut prin situații și experiențe care m-au făcut să nu mai judec”, a declarat Andreea Esca pentru Adevărul.