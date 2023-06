Ramona de la Clejani, bătută după un concert. Cântăreața a chemat salvarea. „Nici nu pot să stau pe picioare, sunt terminată”

Mai mulți bărbați au bătut câțiva artiști la un concert, iar printre ei a fost și Ramona de la Clejani. Ea a fost lovită cu o bâtă de baseball în spate și peste mâini. Fiica lui Ioniță de la Clejani a spus că îi este frică să facă plângere la poliție, chiar dacă este terminată și nu mai poate sta în picioare.

„Vinerea trecută, după ce s-a terminat cântarea, a ieșit un scandal mare de tot, au început să lovească, printre care și eu am fost lovită, am fost lovită cu o bâtă în mână, în burtă. Nici nu pot să stau pe picioare, sunt terminată, mă doare și spatele. Nu înțeleg de la ce s-au luat, unii dintre invitați au sărit la bătaie către cei din trupa noastră. Am fost la spital și cred că o să mă duc iar, că nu mă simt bine. Am mâna lovită, spatele, mi-au dat antiinflamatoare.

A fost și salvarea la mine la mine acasă, mâna mi-au prins-o tare de tot cu bâta aia, tare de tot. Primele ore după nu am simțit nimic, nu aveam nimic, dar după au început durerile uriașe. Celor de la salvare le-am ascuns, le-am zis că mă doare capul, rinichii, spatele, că dacă le ziceam că am fost bătută ar fi chemat imediat poliția”, a spus Ramona de la Clejani, informează SpyNews.ro.

Ramona de la Clejani, jefuită în timp ce se afla la concert

Ramona de la Clejani s-a mai confruntat cu o problemă. În urmă cu câteva săptămâni, ea a fost jefuită și a rămas fără bunuri în valoare de 5000 de euro. Hoții i-au furat orga, microfonul, căștile, dar și televizorul în timp ce aceasta era la un concert.

„Noi am cântat la Pitești două seri, sâmbătă și duminică și ne-am întors ieri, aseară. Când m-am întors acasă am găsit dezastru. Ușa era încuiată, nu știu cum o fi deschisă, acum trebuie să chem poliția, nici nu știu ce să fac. Mi s-au rupt draperiile, s-a rupt jaluzeaua, tabloul a fost rupt, mi-au luat căștile, microfonul, orga, plasma, tot ce era mai aici. Numai orga a costat 2800 de euro, căștile erau și ele 1000 de euro, plasma tot așa 30-40 de milioane și lucrurile care mai erau pe aici. Blocul nu are camere de luat vedere. Abia acum au pus interfon, dar încă nu e setat, că nu au toți membrii din bloc cheie”, a spus Ramona de la Clejani.