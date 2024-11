EVZ Special Gala Performeri din Sănătate. Dr. Tiberiu Bratu, medic chirurg: Am avut onoarea să mă alătur unei echipe dintr-un spital modern







Dr. Tiberiu Bratu este un nume de referință în domeniul chirurgiei estetice, plastice și reconstructive din România. Cu o carieră de succes și o vastă experiență, el a instruit peste 100 de chirurgi esteticieni care activează pe plan internațional și a coordonat aproximativ 30 de doctoranzi. De-a lungul carierei sale, Dr. Bratu a fost președintele Asociației Chirurgilor Plasticieni din România și al Societății Române de Chirurgie Estetică, funcții pe care le-a ocupat timp de peste 10 ani.

În cadrul Galei Capital Performeri din Sănătate, ediția 2024, Dr. Tiberiu Bratu a fost unul dintre premianți, munca și performanțele sale fiind recunoscute.

„Sunt onorat să fiu în această seară alături de dumneavoastră. Ca și poveste, eu am terminat medicina aici în București. Am avut de ales dacă rămân aici sau plec la Timișoara. Erau două posturi pe atunci, prin 1987. Profesorul Agrippa Ionescu mi-a spus că decât să-i port geanta nu știu câți ani, mai bine să mă duc în Timișoara și o să ajung profesor. Și s-a adeverit. Când am ajuns eu acolo era o secție de chirurgie plastică construită în special pentru accidentele din Valea Jiului. Erau foarte multe explozii în mină și oamenii erau transportați cu elicopterul, iar noi îi tratam. Nu era niciun medic de chirurgie plastică atunci, în acest moment sunt 20 de medici chirurgi plasticieni. Casa Austria s-a înființat cu ajutorul statului austriac și este o clinică modernă. Acest lucru mă bucură, este o împlinire.

De 5 ani eu m-am retras din spitalul public, am lăsat acolo oameni foarte competenți. Este o mare bucurie pentru mine și o mândrie să zic că orice accident din domeniul nostru poate fi rezolvat la cel mai înalt nivel. Am avut șansa să mă asociez cu Medici’s Medlife, iar acolo fac estetică și chirurgia reconstructivă a sânului împreună cu echipa mea din privat.”

Începuturile în chirurgia estetică

Doctorul Tiberiu Bratu a oferit un mic istoric al carierei sale și a povestit cum a început pentru el acest drum într-un domeniu atât de complex. „Ai mei au lucrat în învățământ, eu nu mă gândeam să fac medicină. Dar un vecin de-al meu și prieten, care era cu trei ani mai mare, a intrat primul la medicină, cu 9,70. Și atunci, el mi-a dat o carte de anatomie, am învățat-o și așa am dat la medicină. Cred că le alege Dumnezeu, nu a depins neapărat de mine.

Am venit în Timișoara după ce am terminat facultatea în București, în anul 1987. Am fost primul chirurg plastician de aici. Am găsit o secție de chirurgie plastică, unde erau numai asistenți, eu am fost primul medic. Secția de atunci fusese construită pentru tratamentul arsurilor minerilor care lucrau în Valea Jiului. Erau aduși cu elicopterul la secția noastră. Pe urmă, mi-am format un colectiv. În momentul acesta sunt vreo 20 de chirurgi plasticieni în Timișoara, după 30 de ani. Eu de 4-5 ani operez în privat, în special chirurgie estetică și chirurgie reconstructivă a sânului după cancer de sân.”

Impactul operațiilor asupra pacienților

Doctorul recunoaște că, de-a lungul carierei sale, mulți pacienți și-au pus amprenta asupra sa, în special copiii pe care i-a operat. „În 1990 am plecat prima dată din țară, după Revoluție. Am fost la Lure, eu alături de primarul Timișoarei Libere și am vizitat niște școli, povesteam cum a fost la Revoluție. Și am ajuns și la un spital mare din acea zonă, în orașul Toulouse. Am stat acolo câteva luni și am învățat anumite proceduri care nu se făceau în România.

Astfel, pe lângă chirurgia estetică a sânului, am adus în România și expansiunea tisulară. Aceasta este o metodă prin care se pot scoate cicatrici mari prin mărirea suprafeței pielii de vecinătate. Și așa am operat sute de copii cu sechele după arsuri. A fost pentru prima dată în țară când s-a aplicat această metodă. Erau copii care nu aveau păr deloc pe jumătate de cap, din cauza arsurii. Acest lucru pot spune că m-a marcat pentru că mi-a adus multă bucurie, să tratez acești copii care nu aveau posibilități să plece în afara țării.”

O responsabilitate majoră

În chirurgia estetică, responsabilitatea medicului implică o atenție deosebită. Dr. Tiberiu Bratu subliniază importanța de a înțelege impactul pe care o astfel de operație îl poate avea asupra vieții pacientului. „Responsabilitatea este foarte mare. Mi-am dat seama cu timpul, cu trecerea anilor, ce implicații poți să ai asupra vieții unui om. Chiar și prin chirurgia estetică. Poate cu atât mai mult.

Eu le spus deseori colegilor mai tineri că această chirurgie estetică este o mare responsabilitate, fiindcă la noi vine omul sănătos și trebuie să plece la fel de sănătos, dar și mai frumos. Când vine să-i faci un nas, care este în centrul feței și îl vede de 20 de ori pe zi în oglindă și dacă nu iese bine, poți să faci dintr-un om normal un om foarte nefericit. Foarte important pentru mine este să fac tot ce îmi stă în putință ca omul pe care îl operez și pe care îl tratez să fie mulțumit, să fac ceva pentru el.”

Gala Capital Performeri din Sănătate

Pe data de 21 noiembrie, la Club ONE a avut loc Gala Capital Performeri din Sănătate, unde am celebrat împreună personalitățile marcante.

Gala capital Performeri din sănătate se află la cea de-a doua ediție, în centrul atenției fiind cadrele medicale. Pentru munca depusă de-a lungul timpului, aceștia au primit recunoaștere și aprecierea pe care o merită cu desăvârșire.

Gala Capital Performeri din Sănătate 2024 a fost realizată cu sprijinul partenerilor: MEDICI’S, EUMED, MEDIMA, DENKMANN, ANTIBIOTICE IAȘI, SANADOR, CLUB ONE și PRIVILEG CATERING.

Revista Capital Top 100 Performeri din Sănătate, ediția 2024, este disponibilă din 22 noiembrie la punctele de difuzare a presei și online pe www.edituradecarte.ro.