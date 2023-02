Fiica lui Ioniță de la Clejani, la un pas de moarte în avion. „O să încerc să îmi revin”

Ramona Manole, fiica lui Ioniță de la Clejani, era să moară în avion. Ea se întorcea acasă de la mai multe evenimente pentru a își serba ziua de naștere cu fetița ei, dar a avut parte de o situație neplăcută.

Fiica lui Ioniță de la Clejani cântă pentru românii din Londra și se întoarce în România după concerte. Ieri, bruneta a povestit că era să moară din cauza unei defecțiuni tehnice ale avionului. Ea mai povestit că toți pasagerii urlau și că sperau să fie salvați.

„Dumnezeu mi-a arătat încă o dată că mă iubește. Astăzi, de ziua mea, eram la un pas de moarte. De la cântarea unde am prestat, m-am grăbit să ajung acasă, la familia mea. Dar avionul în care am urcat, la jumătatea drumului, s-a defecționat. Și-a pierdut controlul și nu auzeam decât țipete și toți pasagerii se rugau și plângeau. Mulțumesc tuturor pentru mesajele frumoase, o să încerc să îmi revin, sa pot mulțumi la fiecare în parte, cel mai important, Slavă Domnului, că am ajuns acasă, la familia mea”, a povestit Ramona Manole pentru Spynews.ro

Fiica lui Ioniță de la Clejani, pe mâna medicilor

În urmă cu câteva luni, Ramona Manole a ajuns pe mâna medicilor pentru o intervenție. Ea a anunțat că a decis să își scoată acidul din buze și să fie mai naturală. Chiar dacă a fost vorba de o intervenție pentru înfrumusețare, aceasta și-a ținut fanii la curent tot timpul.

„Am decis să renunț la buze. Vreau să fiu cât mai naturală. Am luat decizia să scot acidul din buze de dragul publicului pe care îl am în jurul meu. Am primit sute de mesaje în care m-au sfătuit să renunț la buze”, a declarat Ramona Manole.

Nu este pentru prima dată când Ramona Manole ajunge pe mâna medicilor esteticieni din Turcia.