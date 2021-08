Fata renegată a lui Ioniță de la Clejani, Ramona Manole, a divorțat, dar acțiunea din instanță s-a desfășurat în mare secret. Ea s-a despărțit de bărbatul cu care a fost împreună timp de 10 ani. Și împreună cu care are trei copii. Fostul soț al Ramonei locuiește în Marea Britanie, iar el va avea custodia comună a copiilor, după cum au stabilit judecătorii care s-au pronunțat asupra divorțului, conform cancan.ro.

A încercat de mulți ani să divorțeze de soțul pe care îl acuza de neglijență

A fost o despărțire cu cântec. Pentru că fiica lui Ioniță de la Clejan a înaintat acțiunea de divorț încă din anul 2017. Dar, soțul ei nu a fost de acord cu ruptura, așa că lucrurile au mers foarte încet, iar divorțul s-a pronunțat abia anul trecut, după cum notează sursa citată.

Însă, Ramona vorbea despre divorț încă din anul 2015. Atunci, ea declara că s-a săturat, pentru că soțul ei trăiește în Anglia, nu vrea să audă de familie și cheltuiește sume mari la jocurile de noroc. „Da, am băgat divorț. Mi-am luat avocat și vreau să termin cât mai repede toată povestea asta. Am fost căsătorită cu Ion cinci ani, iar de trei-patru nu i-a mai păsat de noi. El trăiește în Anglia. Bani nu ne trimite. Ce câștigă acolo bagă la păcănele, adică joacă toți banii.

Așa că m-am decis să mă eliberez de el și să îmi refac viața cât mai am timp. Cine mă va lua va trebui să știe că mă ia cu trei fete. Și mai am o noutate, voi reveni la numele de fată. O să mă numesc Ioniță, ca tatăl meu”, spunea Ramona Manole pentru Wowbiz.

Ioniță de la Clejani o ignoră

Femeia are o relație foarte rece cu tatăl ei, Ioniță de la Clejani. „Eu niciodată nu am vrut sa ma implic si am stat departe de această problemă a lor. Tocmai recent am fost contactată. Și chiar vreau sa zic aici sa nu ma mai contacteze. Chiar băiatul tatălui meu m-a contactat. Nu vreau să le pronunț nici numele. Eu am evoluat datorită talentului meu.

L-a deranjat probabil că eu îi stric imaginea. Dar nu sunt eu de vină. Nici eu nu vreau să apărem unul lângă celălalt. Eu aș vrea ca familia lui să ia măsuri de precauție. Am fost contactată de el: „Sună-mă”. Vine și-mi spune că-mi violează copiii. Mi-e teamă”, spunea Ramona Manole.