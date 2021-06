Fiica nelegitimă a lui Ioniță din Clejani, Ramona Manole, a vorbit despre situația în care se află fratele ei vitreg, Fulgy, care a fost prins sub influența unor droguri la volan. Deși nu apare foarte des în spațiul public, ea a făcut o excepție de această dată și a vorbit despre problemele cu care se confruntă familia tatălui ei.

Chiar dacă nu ține legătura cu tatăl său, acesta refuzând să-i vorbească, Ramona îi plânge de milă lui Ioniță pentru situația în care a ajuns. Aceasta din cauza problemelor pe care i le crează ceilalți doi copii.

Fiica nelegitimă a lui Ioniță din Clejani a decis să vorbească despre problemele familiei tatălui ei, cu care nu vorbește de mulți ani. Ramona Manole crede că tatăl ei va avea mult de luptă până va trece peste necazurile pe care i le provoacă Margherita și Fulgy.

„Nu vreau să îl vorbesc de rău pe Fulgy. Mie, una, nu îmi place ce văd la televizor, în momentul de față, nu îmi place că sunt puși la colț de toată lumea și judecați de o țară întreagă. Sunt copii fără minte. Poate și eu aș fi făcut asta, dar nu îmi permit acest lucru, nu am banii lor”, a declarat Ramona Manole pentru impact.ro.

Ioniță din Clejani nu vrea să știe de fiica sa mai mare

Relația dintre Ramona Manole și celebrul lăutar din Clejani, este destul de tensionată, dat fiind că Ioniță a tăiat punțile de comunicare. Tânăra a încercat să-l convingă să o accepte, dat fiind că îi este fiică, însă de fiecare dată s-a izbit de un refuz. Acest lucru a afectat-o foarte mult.

„Am făcut toate eforturile să stea măcar de vorbă cu mine. Am încercat prin toate căile posibile, tot ce mi-a stat în putere. Am încercat să stau de vorbă cu el, dar se pare că el e de negăsit, nu vrea să mă vadă. E foarte greu, nu am avut parte de nimic până acum. Mă simt blestemată”, a declarat Ramona Manole, potrivit spynews.ro.

Fulgy a fost prins drogat la volan

Zilele trecute, Fulgy, băiatul Vioricăi și al lui Ionița de la Clejani a fost prins sub influența substanțelor interzise, la volan. El conduce ape o stradă din București, când a fost oprit de poliție și condus la IML pentru a i se recolta probe.

Fulgy a postat pe un site de socializare un videoclip, realizat cel probabil în mașina de poliție, în care anunța că „a fost arestat”, dar îi pare bine că s-a întâmplat asta: „În viață trebuie să știi de toate”.

Primele rezultate au indicat faptul că Fulgy consumase canabis.