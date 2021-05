La mai puțin de 24 de ore de la incident, Fulgy de la Clejani își pune cenușă-n cap și mărturisește că în studiourile de înregistrare se fumează iarbă. Tânărul a explicat într-un live ce s-ar fi întâmplat.

„Sunt cel mai prost exemplu de copil din țara asta. Mi-am dezamăgit familia, mi-am dezamăgit sora, mi-am dezamăgit prietenii, fanii, că am fani din cauza părinților mei, că-i iubesc prea mult și, automat, mă iubesc și pe mine. Vreau să spun că sunt cel mai prost exemplu de pe pământul ăsta. Nu sunt primul și ultimul care greșește.

Nu vă drogați, că vă consumați fericirea. S-ar putea să trăiți cu impresia că sunteți bine și că faceți bine, dar, credeți-mă că vă spun din proprie experiență. Mă uit la mine în trecut și mă uit acum, un om normal la cap, realizat, nu se droghează”, a mărturisit Fulgy pe YouTube, în primă fază.

„Nu pot să spun că m-a turnat cineva”

”În legătură cu ieri, nu pot să zic decât că trăiesc într-o țară coruptă și doar atât. Ieri m-am trezit, am mâncat, iar seara pe la 7-8 am fost la Alex Velea, prietenul familiei noastre. Am ajuns acolo la studio cu motivul de a face o piesă pentru cățelul meu. Am făcut un grătar cu toți băieții de la Golden Boy. Nu pot să spun că m-a turnat cineva, pentru că sunt niște băieți deosebiți.

De obicei în studiouri, nu la Alex Velea, se fumează iarbă, pentru că iarba este un drog psihoactiv, care îți mărește secreția de dopamină, ceea ce înseamnă plăcere, și serotonina, ceea ce înseamnă fericire. Automat atunci când te simți bine și ești fericit, e un plus. Eu vă jur că sunt plictisit de droguri, când eu mă drogam nu știa nimeni, când băgam cocaină, când trăgeam, când fumam, când făceam greșeli. (…)

În momentul de față nu mă droghez, am un program foarte echilibrat și merg la sală, pentru că sala m-a salvat de la dependență”, a mai transmis Fulgy.

Fulgy susține că a fumat pasiv, fără voia lui

Băiatul Clejanilor a continuat să povestească cele întâmplate. „După petrecerea de la Alex Velea, eu am plecat cu doi băieți de-ai lui care nu aveau niciun drog la ei. Am ajuns acasă la intersecția de la Baba Novac unde era un filtru de poliție cu 15, 16 mașini, unde am oprit și am spus: Pot să fac dreapta aici? Un polițist mi-a spus: da. După ce am intrat în discuție cu el m-a recunoscut și mi-a cerut permisul și buletinul doar ca să mă legitimeze. Mi-a făcut alcooltest. Care a ieșit 0 și m-au lăsat să plec.

După aceea eu am luat-o înainte cu permisiunea polițistului, am făcut dreapta. Am fost urmărit de o alta mașină de poliție, iar atunci când am ajuns în fata casei a dat drumul la girofar și a mai chemat încă doua mașini. Atunci mi-au făcut test de droguri.

Apoi am plecat cu polițiștii la IML, unde mi-au recoltat sânge și salivă. S-a aflat că am THC 5. Am inhalat, am stat cu oameni care fumează iarbă. V-am spus: eu sunt plictisit de ele. În legătură cu dosarul penal, nu cred că am, pentru că nu au venit analizele de la IML, durează 48 de ore”, a mai explicat Fulgy.