„Am fost la Alex Velea și uite că nu mi-a purtat noroc că am fost. Voiam să facem un film pentru părinții mei. Sub tutela mea, Moft Music, că sunt producător muzical. (…) Acum am desfășurat evenimentele, gen. Nu te prinzi? Sau vorbesc în engleză?” – îi spune Fulgy unui reporter, apoi îi întoarce spatele cu replica: „Antena 1 pare mai interesant”.

Replicile acide continuă. „Mama mea știe că sunt un pui de șmecher, mama mea e șmecheră. Și tu nu ești în calitate, nu ai haină de stat să mă întrebi tu! așa că nu mă mai întreba și întreabă-mă ceva normal , dacă nu, pleacă”, a mai comentat fiul Vioricăi de la Clejani. Întrebarea ce l-a enervat maxim pe Fulgy a fost ce îi va spune mamei sale dacă testul antidrog va ieși pozitiv.

Acum o săptămână Fulgy se declara reabilitat

Amintim că în urmă cu o săptămână, băiatul se lăuda că s-a lăsat de droguri după ce familia a cheltuit o avere cu el. „Am renunţat la absolut orice viciu în viaţa mea. Am fost la o clinică în Spania, unde am stat o lună şi jumătate.

Am plătit acolo 80.000 de euro ca să-mi schimb stilul de viaţă. Nu îndemn pe nimeni de pe faţa pământului ăsta să se drogheze. Dacă consumaţi droguri, vă consumaţi fericirea. Nimeni şi nimic nu m-a făcut să mă schimb. Creierul nostru e un calculator, e logică, nu trebuiesc viruşi în el. Trebuie reînnoit, lucrat la el”, a spus Fulgy, la „Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

Declarații contradictorii. Băiatul de la Clejani a uitat ce a vorbit la televizor

”Pot să zic doar că ești chioară și că nu știi să citești” – asta a fost replica dată unei ziariste care l-a întrebat despre perioada de o lună și jumătate petrecută la dezintoxicare în Spania. Fulgy, care după cum se vede, a zis cu gura lui că a fost internat o lună și jumătate, pare că nu își mai amintește exact perioada și susține că a stat numai o lună.

Nici suma menționată la televizor nu mai e aceeași. ”Am stat o lună undeva unde plătești 20.000, numai în piscine, numai în călărit, numai în yoga, numai în psihologie. Scuze că vorbesc așa, dar ești prost… informată”, a mai replicat tânărul.

Fulgy nu pierde ocazia să se laude că știe totul despre droguri. „Cum să nu! Pierdeam la cazino sute de mii de euro, din cauza la alcool. Era normal să văd ce se întâmplă cu mine. Voi nu ați face la fel? Ce e așa tabu drogurile astea? Se droghează toată România. Poate și copii voștri”.

Apoi vorbește despre revelația avută în timpul dezintoxicării: „Mi-am dat seama că România e ultima țară și că trebuie să mă mut chiar și în Spania mai degrabă, decât să stau în țara asta de căcat, condusă de niște proști”, se mai aude pe imaginile filmate de jurnaliști.

