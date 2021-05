Manchester City a pierdut, sâmbătă, finala Ligii Campionilor, disputată la Porto, cu Chelsea, scor 0-1. Golul marcat de Kai Havertz a fost suficient pentru ca trupa lui Thomas Tuchel să câștige pentru a doua oară în istorie UEFA Champions League. Ambele trofee europene au venit în mandatul patronului Roman Abramovici, care a preluat-o pe Chelsea în 2003.

Manchester City și Pep Guardiola, dezamăgire uriașă după finala Ligii Campionilor

De partea cealaltă, cealaltă dezamăgirea este cruntă. Din 2016 , de când a venit la City, în 2016, antrenorul Pep Guardiola a avut ca principal obiectiv câștigarea Ligii Campionilor. Abia în acest an a ajuns în finală, iar eșecul a fost unul dur. Echipa sa a jucat prost și nu și-a creat ocazii. Dovadă stă faptul că „cetățenii” au tras un singur șut pe poartă. În minutul 7. Apoi, liniște totală. Au mai existat două încercări care nu și-au atins ținta.

E drept, de partea cealaltă, Chelsea nu a fost nici ea extrem de productivă, dar a câștigat datorită pragmatismului. Londonezii au șutat de două ori pe poartă și de șase ori la poartă.

Șeicul Mansour, nefericit după investiții de miliarde

Așadar, patronul celor de la Manchester City, șeicul Mansour, trebuie să mai aștepte până își va vedea împlinit marele vis: câștigarea Ligii Campionilor. El a preluat echipa în anul 2008 și de atunci a investit fără să se uite la bani. Suma depășește 1,5 miliarde de euro. Dar satisfacțiile au venit doar pe plan intern. Acolo unde, dintr-o echipă mediocră, City a devenit o forță. Și s-a impus în Premier League în 2012, 2014, 2018, 2019 și 2021.

În acest sezon, Pep Guardiola a ratat ocazia de-a bifa „dubla” campionat – Liga Campionilor. „Este un succes pentru noi faptul că am ajuns până în finală. Vom învăța din acest eșec și vom reveni mai puternici. Fotbaliștii mei au jucat excepțional. Am avut șanse la începutul partidei, am făcut, per total, un meci bun.

Au dat totul băieții. Dar uneori câștigi, alteori nu. Așa e în fotbal. Chelsea nu și-a făcut jocul obișnuit și din acest motiv a apelat la mingi lungi. Însă nu m-a mirat”, a spus tehnicianul spaniol la final.