Lionel Messi, din ce în ce mai aproape de Manchester City. The Sun a aflat totul. Conform sursei citate, reprezentanţii argentinianului le-au transmis Cetăţenilor că mijlocaşul este dispus să joace pe Etihad Stadium pentru un salariu de 500.000 lire sterline pe săptămână, fără taxe.

Contractul pe care Messi îl are cu Barcelona se termină la sfârșitul sezonului, iar tatăl său, Jorge, a fost mandatat să se ocupe de găsirea unei formaţii. SunSport nozeauă că fotbalistul de 33 de ani ar fi de acord cu un contract de 12 luni, cu opţiune de prelungire pentru încă un an. Condiţia principală este legată de acoperirea salariului său anual: 25 de milioane lire sterline.

Acest număr l-ar face pe Lionel cel mai bine plătit fotbalist din istoria Premier League. Costurile mutării sale ar fi acoperite uşor, având în vedere că venirea lui se face din postura unui jucător liber de contract, deci fără suma de transfer. În plus, numele său este garanţia succesului pentru departamentul de marketing al oricărui club.

Până acum, managerul Cetăţenilor, Pep Guardiola a preferat să aștepte şi să urmărească cum se conturează viitorul căpitanului de pe Camp Nou. Totuşi, City nu vrea să rateze ocazia de a-l îndepărta pe Messi de la Barcelona, club care abordează o grilă în care salariile de 1 milion de lire pe săptămână scad cu două treimi.

Messi acceptă că noile condiţii financiare de la City nu sunt chiar ideale, dar reducerea salarială de la Barcelona i-a făcut pe reprezentanţii săi să caute un club nou. Practic, asistăm la o testare a celor mai bogate cluburi din lume, pentru a vedea care dintre ele este dispus să-i satisfacă pretenţiile lui Messi.

PSG, a doua variantă pentru Messi

În mod realist, doar City și Paris Saint-Germain au capacitatea de a semna cu un jucător de talia argentinianului, dar în cursă pot intra oricând formaţii precum Manchester United și Chelsea. Albastrii au manifestat un interes redus pentru mijlocaş, în timp ce gruparea pregătită de Ole Gunnar Solskjaer pare decisă să mizeze pe jucătorii tineri.

În acest context, este luat în calcul şi scenariul conform căruia Messi ar putea continua cu Barcelona. Totuşi, dorinţa preşedintelui Joan Laporta de a-l transfera pe Erling Haaland de Borussia Dortmund, indiferent de costuri, ar putea afecta calculele financiare pentru Messi.

The Sun notează că City trebuie să decidădacă este momentul potrivit pentru a-şi asigura serviciile simbolului de pe Camp Nou. Ei au avantajul că știu că Messi dorește să se mute în America peste un an sau doi, astfel încât să-l poată direcţiona ulterior spre New York City (ca parte a unei eventuale înţelegeri), al cărei acţionar majoritar se ocupă şi de Manchester City

În plus, când Sergio Aguero părăsește Etihad, există mai mult spațiu în față, conform thesun.co.uk. Situaţie valabilă mai ales dacă noua campioană a Angliei nu-l va putea convinge pe Harry Kane să plece de la Tottenham pentru a juca la City.