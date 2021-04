Atunci când ești un celebru jucător de fotbal, standardele sunt automat ridicate. Astfel, Lionel Messi nu s-a mulțumit să cumpere un apartament de lux, ci a luat tot etajul, relatează retetesivedete.ro.

Lionel Messi – un etaj la Miami

În urmă cu câteva luni, Lionel Messi a cumpărat un apartament în valoare de 8 milioane de euro în clădirea Porche Design Tower din Miami. Acum, fotbalistul a mai achiziționat o proprietate, tot în Miami. Nu orice fel de proprietate, ci una de lux, pe măsura sa. Lionel Messi nu s-a mulțumit cu un singur apartament, astfel că a achiziționat tot etajul.

Conform presei catalane, Messi visează să se retragă din fotbal jucând în Statele Unite. Totodată, el plănuiește să-și trimită copiii la liceu în Miami, după care să-i înscrie la universități locale. Starul Barcelonei, care tocmai a primit o ofertă concretă pe doi ani, cu opţiune pe încă unul, de la PSG a plătit 6 milioane de euro pentru un nou apartament de lux lângă Miami, mai precizează sursa citată.

Proprietatea de lux este fabuloasă

Noua proprietate a fost achiziţionată complet mobilată şi se află în Sunny Isles Beach,la jumătatea distanţei dintre Miami şi Fost Lauderdale. Apartamentul luxos se întinde pe tot etajul. Conform siteului imobiliar The Real Deal, proprietatea de 511 metri pătraţi are piscină privată, pe lângă accesul la celelalte şase piscine ale clădirii, şi vedere la Oceanul Atlantic. Sunt patru dormitoare, patru băi, o cramă în care pot fi 1.000 de sticle. De asemenea, are şi o terasă de 200 de metri pătraţi.

Apartamentul costa iniţial 6,6 milioane de euro, dar Leo a obţinut o reducere din partea companiei Celromalina LLC, care este administrată de nimeni altul decât Jorge Messi, tatăl starului argentinian.

Anul trecut, Forbes l-a clasat pe Messi ca al treilea sportiv cel mai bine plătit din lume, câștigând aproximativ 105 milioane de dolari. S-a căsătorit cu iubita sa de multă vreme, Antonela Roccuzzo, în 2017. Au împreună trei fii: Thiago, 8 ani, Mateo, 5 ani și Ciro, 3 ani.